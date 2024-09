Heidi Klum to niekwestionowana ikona stylu. Modę traktuje jednak z przymrużeniem oka, co już wielokrotnie pozwoliło jej stworzyć niebanalne stylizacje. Tak było i tym razem: gwiazda po raz kolejny pokazała, że minimalizm nie jest jej mocną stroną i zdecydowanie woli wyróżniać się z tłumu.

Heidi Klum postanowiła nieco poeksperymentować z jeansowym total lookiem. Modelka założyła prostą jeansową koszulę, do której dobrała spodnie o kroju wide leg, sięgające do połowy łydki. To właśnie one odgrywały główną rolę w całej stylizacji. Czego tu nie ma! Kwiaty, gwiazdki, napisy i inne naszywki od razu przyciągają wzrok. Klum zaprezentowała patchworkowy styl w pełnej krasie. Ubrania tego typu są zszywane z różnych materiałów, co - jak widać - daje spektakularny efekt. Jak widać, o nudzie nie może tu być mowy!