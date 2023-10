Bywają trudne do okiełznania, buntownicze i najzwyczajniej niegrzeczne. Zdarza im się wpadać w poważne tarapaty, ale każdorazowo robią dobrą minę do złej gry i prą naprzód. Nie zważają przy tym jednak na nastroje i uczucia innych. Nieraz zdarza im się łamać zasady, wykorzystując innych do swoich celów. Uważaj na te znaki zodiaku. Grają z nami w nieczystą grę.

W drodze do celu nie ma dla niego przeszkód. Nie zwraca uwagi na innych

Zodiakalny Baran jest uparty, przez co nie ma zamiaru robić nic wbrew sobie. Jeśli na drodze do celu staną mu jakiekolwiek zasady, nie zwróci na nie najmniejszej uwagi. Po prostu je złamie. W słowniku Barana nie istnieje bowiem słowo "przeszkoda". Myślisz, że należą mu się za to brawa? Niekoniecznie.

Reklama

Zodiakalny Baran w trakcie swoich kolejnych działań nie myśli o innych. Nawet jeśli ktoś wprost komunikuje mu, że nie podoba mu się, jak go traktuje, Baran pozostanie na to obojętny. Kiedy chce osiągnąć założony sobie cel, rani wszystkich wokół. Najważniejszy jest on sam.

Zobacz również: Co zwiastuje obrączkowe zaćmienie Słońca? 3 znaki muszą być przezorne

Znak zodiaku o podwójnej osobowości? Bywa nieprzewidywalny

Zodiakalne Bliźnięta lubią zwodzić innych. Bywają dość nieprzewidywalne, a wielu uważa wręcz, że posiadają podwójną osobowość. Ludzie spod tego znaku zodiaku lubią bowiem wywołać zamieszanie. Wszystko z uwagi na fakt, iż Bliźniętami rządzi Merkury - planeta, która potrafi zdestabilizować nawet najbardziej poukładane osoby.

Zdjęcie Uwielbiają manipulować i wykorzystywać. Uważaj na te znaki zodiaku / 123RF/PICSEL

Bliźnięta chętnie uciekają się do małych i niewinnych kłamstewek. W ich ocenie pomagają im one bowiem osiągnąć to, na co liczą. Są łobuzami, przyciągając do siebie ludzi tylko po to, aby w pewnym momencie móc ich wykorzystać.

Zobacz również: Te znaki zodiaku czeka życiowa rewolucja. Sprawdź, czy do nich należysz

Mistrzowie manipulacji o kapryśnej i humorzastej naturze

Zodiakalne Ryby zawsze skoncentrowane są wyłącznie na sobie. Bliskich trzymają w pogotowiu na sytuację, kiedy mogliby ich wykorzystać. Są mistrzami manipulacji. Robią wszystko, aby osiągnąć swój cel. Zdanie i uczucia innych nijak się jednak dla nich nie liczą.

Ryby uwielbiają być w centrum uwagi - mówią wyłącznie o swoich potrzebach, uczuciach i zainteresowaniach. Kiedy jednak uwaga otoczenia nieco się od nich odwraca, potrafią posunąć się do najbardziej nieczystych zagrywek, aby tylko powrócić na świecznik. Ryby są co prawda świetnymi słuchaczami, ale rzadko zatrzymują powierzone im tajemnice tylko dla siebie. Kiedy nadarzy się okazja - wykorzystają je do swoich celów.

Zobacz również: Co mówi o tobie numer piętra, na którym mieszkasz? Odpowiedź może zaskoczyć