"Geniusz!" rzucamy w emocjach, kiedy ktoś zrobi na nas piorunujące wrażenie, np. pięknie zagra na skrzypcach, wyda wspaniałą książkę, wygra milion w teleturnieju. Jednak ta osoba musi mieć jakiś zespół cech, które predestynują ją do osiągania takich efektów, do sukcesu. Jakie to cechy? Na pewno można tu sięgnąć do zestawu cech osób ponadprzeciętnie inteligentnych i wyciągnąć z niego chociażby niezwykłą kreatywność, intuicję czy zdolność do rozwiązywania problemów w sposób, który dla reszty wydaje się niemożliwy. Co jeszcze?

1. Geniusz myśli niekonwencjonalne

Wszystkim nam łatwiej jest chodzić utartymi ścieżkami - lubi to też ludzki mózg, który najchętniej podpowiada nam sprawdzone rozwiązania, męczy się bowiem, pracując nad nowymi. Geniusze, osoby o ponadprzeciętnej inteligencji i umiejętnościach, lubią i często wychodzą poza utarty schemat. Tak dziś modne myślenie "out of the box", to ich domena. Zamiast przyjmować powszechnie uznane założenia, podważają je, szukają nowych rozwiązań i wprowadzają je w życie. Pozornie nieoczywiste rzeczy, często okazują się genialnie (!) proste.

2. Potrafi bez końca zgłębiać jeden temat

Geniusze mają tendencje do wręcz obsesyjnego zainteresowania określoną dziedziną. Może to być sztuka, matematyka, muzyka czy technologia. Poświęcają wiele godzin na zgłębianie tego, co ich fascynuje i z czasem stają się w tej dziedzinie ekspertami, czy mistrzami.

3. Szybko i łatwo przyswaja nowe informacje

Z dużą łatwością przychodzi im uczenie się nowych rzeczy, nawet w bardzo skomplikowanych dziedzinach. Często potrafią szybko zrozumieć złożone koncepcje, które innym zajmują dużo czasu. Bez problemów analizują i syntetyzują dane i informacje.

4. Potrafi znaleźć wspólny mianownik dla pozornie niepowiązanych ze sobą spraw

Jedną z cech geniuszu jest umiejętność dostrzegania związków i połączeń tam, gdzie inni ich nie widzą. Geniusze umieją łączyć elementy z różnych dziedzin wiedzy, tworząc nowe, oryginalne pomysły. Geniusze potrafią szybko wyciągać trafne wnioski na podstawie minimalnej ilości danych. Czasami potrafią "widzieć" rozwiązanie problemu, zanim inni zrozumieją, o co w nim chodzi.

5. Jest wyjątkowo refleksyjny

To bardzo często osoby refleksyjne, spokojne i - pozornie - wycofane, często pochłonięte głęboką analizą. Zastanawiają się nad naturą świata, ludzkiej egzystencji i swojego miejsca w świecie. Potrafią popatrzeć na sprawę z różnych perspektyw, wychodząc poza swoją własną.

6. Jest perfekcjonistą

Wielu geniuszy dąży do doskonałości w swojej pracy. Choć może to prowadzić do frustracji, często jest to siła napędowa ich wielkich osiągnięć. Nie zadowalają się przeciętnymi wynikami - chcą osiągnąć więcej.

7. Myśli niezależnie

Geniusze często nie podążają za tłumem. Mają własne, oryginalne poglądy i nie boją się ich wyrażać, nawet jeśli są one niepopularne. Ich niezależność intelektualna pozwala im na tworzenie nowatorskich idei.

8. Cały czas jest ciekawy i nieustannie się uczy

Geniusz to osoba nieustannie poszukująca odpowiedzi na pytania. Ciekawość świata i zjawisk napędza ją do ciągłego zdobywania wiedzy, eksplorowania nowych obszarów i kwestionowania status quo.

9. To człowiek wrażliwy emocjonalnie i intelektualnie

Chociaż geniusz kojarzy się głównie z intelektem, wiele osób o wyjątkowych zdolnościach wykazuje także ogromną wrażliwość emocjonalną. Może to dotyczyć zarówno sztuki, jak i głębszego rozumienia emocji innych ludzi.

10. Lubi być sam ze sobą

Niektórzy geniusze preferują samotność, czy wręcz izolację, aby skupić się na swojej pracy. Może to wynikać z potrzeby intensywnego myślenia i unikania rozproszeń. Jednak nie jest to reguła - niektórzy geniusze czerpią inspirację z interakcji społecznych.

11. Ma poczucie humoru i dystans do siebie

Wielu geniuszy ma tzw. specyficzne poczucie humoru. Być może dzięki dystansowi do siebie i świata, nie boją się absurdów i często czarnego humoru.

