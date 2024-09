Większość kobiet o imieniu Janina jest przekonana o swojej nieomylności. Są uparte, dumne i często bezlitosne w dążeniu do spełnienia swoich celów. Osiągają je z ogromną determinacją, nie zniechęcają się chwilowymi niepowodzeniami. Janiny są również bardzo wymagające - zarówno wobec siebie, jak i innych. To sprawia, że dążą do perfekcji we wszystkim, co robią.