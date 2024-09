Być może wtedy, gdy myślisz o usunięciu pnia, jako pierwsze rozważasz sięgnięcie po sprzęt do kopania i karczowania. Okazuje się, że nie zawsze jest to potrzebne.

Rozkład pniaka drzewa to naturalny proces, który może trwać kilka lat . Można go jednak przyspieszyć, korzystając z kilku sprawdzonych metod.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na szybkie pozbycie się pnia jest zastosowanie specjalnych chemikaliów , które przyspieszają jego rozkład. Produkty takie można znaleźć w sklepach ogrodniczych i zwykle zawierają substancje aktywne, które rozpuszczają ligninę oraz celulozę, czyli kluczowe składniki drewna . Najczęściej stosowane substancje to siarczan amonu lub azotany.

Jak to działa?

Następnie wlać do nich chemikalia lub wsypać odpowiedni preparat w formie granulatu.

Tego typu metoda może przyspieszyć proces rozkładu pnia do kilku miesięcy.

Innym ekologicznym sposobem jest zastosowanie grzybów rozkładających drewno . Można kupić specjalne grzybnie, które po umieszczeniu na pniaku, zaczynają go naturalnie rozkładać. Grzyby odżywiają się martwą tkanką drzew, co przyspiesza proces gnici a. Choć ta metoda może trwać dłużej, jest w pełni ekologiczna i nie szkodzi środowisku.

Jak to działa?

Grzybnię umieszcza się w nacięciach i pozostawia do działania.

Jednym z domowych sposobów na pozbycie się pnia, a zwłaszcza korzeni, jest użycie soli . Sól, zwłaszcza sól kamienna, jest silnie higroskopijna i może niszczyć strukturę korzeni, poprzez odciąganie z nich wody. Jest to metoda stosunkowo tania i łatwo dostępna, jednak ma pewne wady.

Jak to działa?

Proces ten może trwać od kilku miesięcy do roku, w zależności od wielkości pnia.

Jeśli nie masz dostępu do szlifierki, istnieje jeszcze inna skuteczna metoda rozprawienia się z pieńkiem. Wystarczy okopać go wokół (po obwodzie), a następnie płaską powierzchnię naciąć siekierką tak, aby powstały w niej otwory. Jeśli nie chcesz, aby drzewo odbiło z pnia, zaaplikuj w nie środek chwastobójczy, który skutecznie to uniemożliwi. Następnie zaaplikuj pod pień nawóz azotowy, saletrę lub siarczan amonu. W niektórych sklepach dostępne są przyspieszacze rozkładu pnia. Po zakończonych zabiegach po prostu zakop pieniek ziemią. Po upływie około 3 lat rozłoży się i zamieni w próchnicę, która wzbogaci glebę.