W "Misiu" mówili, że to porządne chłopy - czy faktycznie? To coraz mniej popularne imię

Znasz jakiegoś Ryśka, który nie wyróżnia się z tłumu? To mało prawdopodobne! Mężczyźni o tym imieniu mają w sobie coś, co przyciąga uwagę i budzi ciekawość. Co to takiego? Sprawdź, zagłębiając się w znaczenie i symbolikę imienia. Ilu jest Ryszardów w Polsce? Kiedy wypadają ich imieniny?