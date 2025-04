Wilhelm to imię, które wywodzi się z języka starogermańskiego. Oznacza "tego, który udziela schronienia". Można więc powiedzieć, że Wilhelm to opiekun, obrońca, ktoś, kto otwiera drzwi swojego domu dla potrzebujących i niesie pomoc w trudnych chwilach.

Wilhelmowie to mężczyźni o mocnym charakterze i niezwykle silnym poczuciu sprawiedliwości. Uczciwość i prawdomówność to fundamenty, na których opierają relacje. W życiu kierują się sztywnym kodeksem moralnym, czego oczekują również od innych. Choć ta nieugiętość może czasami prowokować konflikty, to właśnie ona sprawia, że panowie o tym imieniu są postrzegani jako osoby godne zaufania i szacunku. Niezależni i lubiący mieć kontrolę nad sytuacją - to właśnie oni. Ogromna ambicja i determinacja w dążeniu do celu są godne podziwu. Nie boją się wyzwań i z odwagą stawiają czoła trudnościom. Jednocześnie pod tą twardą skorupą kryje się wrażliwe serce. Wilhelmowie są dozgonnie oddani wobec bliskich. W trudnych chwilach można na nich liczyć - niezależnie od pory dnia czy nocy.