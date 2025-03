20 marca rozpocznie się sezon Barana, co przełoży się na przypływ sił i motywacji u osób, które urodziły się pod tym znakiem . W drugiej połowie miesiąca wszystko zacznie się u nich układać. Plany, które kreowane były od dawna, w końcu będą mogły zostać zrealizowane. Będzie to najlepszy czas na podjęcie odważnych decyzji i przełamywanie barier . Wszystko te działania będą kończyły się powodzeniem.

Druga połowa marca będzie dla Skorpiona okresem głębokich refleksji i przełomowych momentów. Wpływ planet sprawi, że w końcu zrozumiesz, czego naprawdę chcesz od życia. Będzie to dotyczyło miłości, jak i kariery. To czas, kiedy los zacznie ci sprzyjać. Sprawy, które wydawały się trudne do rozwiązania, zaczną układać się same.