Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - BARAN

02 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - BYK

03 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - RAK

05 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - LEW

06 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - PANNA

07 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - WAGA

08 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - RYBY

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - BARAN

Od poniedziałku poczujesz przypływ energii. W pracy odkryjesz, kto ci zagraża i znajdziesz sposób na pozbycie się wroga. Zajęte Barany będą bardzo zazdrosne. Ktoś będzie próbował podrywać ich partnera. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto stanie się dla nich niezwykle ważny. W weekend postawisz na aktywny wypoczynek, pilnuj portfela i telefonu.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - BYK

To będzie dla Byków tydzień nowych pomysłów i ciekawych spotkań. W pracy słuchaj swojej intuicji, a zyskasz projekt, na którym ci zależy. Zajęte Byki powinny zastanowić się nad tym, co chcą osiągnąć w związku i omówić z partnerem swoje potrzeby. Wolne zaś mogą liczyć na całkiem ciekawe znajomości. W weekend zapragniesz odpocząć w domu.

Reklama

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - BLIŹNIĘTA

Uważajcie - w tym tygodniu wiele się wydarzy. W pracy ktoś będzie grał na twoich emocjach, bądź więc czujny i nie daj się sprowokować. Zajęte Bliźnięta powinny dobrze myśleć o swojej przyszłości z partnerem i przestać się zamartwiać drobiazgami. Wolne zaś będą chciały pokazać się komuś z jak najlepszej strony. W weekend dobrze ci zrobi wyjazd poza miasto.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - RAK

To tydzień nowych możliwości, które pomogą ci w rozwoju kariery zawodowej. W pracy ktoś wykona za ciebie nudne obowiązki, co bardzo ci się spodoba. W czwartek lepiej opłać zaległe rachunki. Zajęte Raki mają pewien problem, jednak nie będą miały odwagi, aby porozmawiać o nim z partnerem. Wolne zaś powinny bardziej odważnie powalczyć o czyjąś uwagę.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - LEW

W tym tygodniu obudzisz w sobie chęci dokonywania zmian. W pracy skup się przede wszystkim na zaległościach i zrób to, co do ciebie należy. Zajęte Lwy, które cały czas poświęcają się dla partnera, powinny bardziej pomyśleć o sobie niż o nim. Wolne mogą liczyć na powodzenie w miłości, ale unikaj lepiej flirtów przez Internet. W weekend ciekawe spotkania.

Czytaj również: Znaki zodiaku, które się nie starzeją

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - PANNA

Początek tygodnia może być bardzo nerwowy. W pracy szef będzie się o wszystko ciebie czepiał. Zachowaj spokój. Zajęte Panny będą czuły się niespłonione i zaczną rozważać ewentualne rozstanie. Jednak już od środy atmosfera zacznie się poprawiać. Wolne zaś powinny robić to, co dyktuje im serce. W weekend odpoczniesz w domu.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - WAGA

W pracy otworzysz się na nowe projekty, które pobudzą cię do aktywniejszego działania. Zajęte Wagi powinny dać sobie więcej przestrzeni w związku i zająć się swoim hobby. Wolne zaś będą zmienne w swoich oczekiwaniach wobec miłości. Weekend spędź z partnerem.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - SKORPION

W pracy uważaj, bo ktoś może wykorzystać twoje dobre serce, prosząc cię o pomoc w obowiązkach, które dawno sam powinien wykonać. Zajęte Skorpiony niech przestaną się czepiać o byle błahostki, a od razu poprawi się atmosfera w ich relacji. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś atrakcyjnego.

Zdjęcie W weekend Skorpiony powinny pozwolić sobie na więcej przyjemności / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - STRZELEC

Będziesz w tym tygodniu dużo analizować. W pracy postanowisz wprowadzić pewne zmiany, które pozwolą ci na rozwój. W środę unikaj załatwiania spraw urzędowych, potoczą się po nie twojej myśli. Zajęte Strzelce będą zadowolone, bo w ich związku zapanuje więcej spokoju. Wolne spotkają kogoś, kto sprawi, że ich serce mocniej zabije. W weekend nadrobisz zaległości związane z pracą.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - KOZIOROŻEC

Koziorożcu, w tym tygodniu możesz liczyć na dobre informacje. W pracy dowiesz się o rzeczach, które zadecydują o twojej dalszej karierze. Zajęte Koziorożce stworzą ambitne plany randek oraz wyjazdów. Nie powiedzą o tym wcześniej nic swojemu partnerowi. Wolnym samotność nie będzie przeszkadzać. W weekend chętnie poflirtujesz, nawet jeśli jesteś w związku.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - WODNIK

Wodnik w tym tygodniu powinien realizować swoje plany. W pracy znajdziesz się w centrum zainteresowania, bo szef pochwali twoje działania. Nie daj się tylko wmanewrować w cudze kłopoty. Zajęte Wodniki staną się bardziej nostalgiczne i nawet te w długoletnim związku będą miały ochotę na romantyczną randkę. Wolne zaś czas będą wolały spędzać z przyjaciółmi.

Horoskop tygodniowy (28.02-6.03.2022 r.) - RYBY

Aura tego tygodnia przyniesie trafne decyzje. W pracy przestrzegaj punktualności i zasad, a nikt nie oskarży cię o popełniane błędy. Zajęte Ryby powinny nauczyć się mówić o swoich uczuciach, W piątek zorganizuj randkę. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, to je bardzo zaintryguje. W weekend lepiej wyjedź z domu, jeśli nie chcesz być zagoniony do pracy przez bliskich.

***