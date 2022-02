KOZIOROŻEC - dla niego ważniejsza jest praca

Koziorożce to bardzo towarzyskie znaki zodiaku. Są energiczne i mają mnóstwo pomysłów na siebie. Jedna wada? Są pracoholikami. O pracy myślą nawet w nocy. Niektórzy twierdzą, że to właśnie z nią "powinni wziąć ślub". Koziorożec kocha swojego partnera, jest mu w związku dobrze, małżeństwo traktuje poważnie, ale nie dostrzegają tego, jak przez jego zachowanie cierpi najbliższa osoba. Częste delegacje, brak podzielności uwagi, wieczne skupienie na problemach służbowych - to negatywnie wpływa na relacje. I wtedy partner Koziorożca nie wytrzymuje, ma po prostu dość.

PANNA - nie ma szczęścia w małżeństwie

O Pannach mówi się, że to jedne z najlepiej poukładanych i świetnie zorganizowanych znaków zodiaku. Uwielbiają mieć wszystko dokładnie opisane, rozpisane. Niestety, nie mają szczęścia w małżeństwie. Powodem ich problemów jest to, że za dużo wymagają od swoich partnerów. Mają nierealne wymagania. Chcą, aby byli tak perfekcyjni, jak oni. A jak coś idzie nie po ich myśli, wytykają wszystkie błędy, często sprawiając przy tym przykrość. Nie widzą swoich wad. Nie zastanawiają się nad potrzebami swojej drugiej połówki. Myślą o zaspokojeniu swoich. Panny są specyficzne i nie każdemu udaje się z nimi wytrzymać.

WODNIK - kocha wolność

Wodniki częściej preferują nieformalne związki. Gdy jednak zdecydują się na małżeństwo, może nie trwać ono zbyt długo. To zodiaki, które kochają wolność, swobodę. Dla nich wszelkiego rodzaju ograniczenia to sygnał, że czas uciekać. Gdy tylko poczują, że ktoś próbuje ograniczać ich przestrzeń- szybko wracają do świata singli. Nie mają z tym problemów. Rozwód traktują jak ratunek. Nie jest dla nich żadnym traumatycznym przeżyciem.

BLIŹNIĘTA - uciekają przed nudą

Bliźnięta zazwyczaj mają mocny charakter. Nie boją się mówić głośno o tym, co im przeszkadza. Targają nimi silne emocje. Bywają wybuchowe. Niestety, nie wszystkim się to podoba i staje się powodem nagłych rozstań. Bliźnięta cały czas szukają, potrzebują zmian. Lubią poznawać nowych ludzi, nienawidzą nudy. Jak tylko ta wkradnie się do ich związku - uciekają. Nie widzą sensu tkwić w czymś, co nie przynosi im radości, nie dostarcza odpowiednich emocji.

STRZELEC - rozwodnik

Strzelce to znaki zodiaku, które przodują w rozwodowych statystykach. Na koncie mają kilka rozwodów. Powód? Często i szybko zmieniają decyzje. Nie są stałe w uczuciach. Jeśli tylko poczują, że ich związek to nie jest to, że doszło do "pomyłki" - bez zawahania się rozwodzą. Ich związki są raczej krótkie. Strzelce lubią zabawę i swobodne życie.

