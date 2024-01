Żywioły a znaki zodiaku

Ludzie od wieków rozumieli potrzebę równowagi w naturze i poszukiwali jej w czterech głównych żywiołach - ziemi, wody, ognia i powietrza. Nazywane energiami życia, dziś znajdują się one w kole zodiakalnym.

Żywiołowi Ognia przypisane są znaki:

Barana,

Lwa,

Strzelca.

Żywiołowi Ziemi:

Byk,

Panna,

Koziorożec.

Żywiołowi Powietrza:

Bliźnięta,

Waga,

Wodnik.

Żywiołowi Wody:



Rak,

Skorpion,

Ryby.

Co wiemy o tych ostatnich?

Wodne znaki zodiaku: ich intuicja jest wręcz magiczna

Znaki żywiołu Wody to Rak, Skorpion i Ryby. Choć mogą się od siebie mocno różnić, to mają mnóstwo wspólnych cech takich jak np.:

wrażliwość,

emocjonalność,

olbrzymia wyobraźnia,

flegmatyzm,

umiejętność przewidywania zdarzeń,

umiejętność unikania konfliktów,

życzliwość,

cierpliwość,

empatia.

Woda jest bardzo elastyczna i podatna na kształtowanie - można się więc z nią "dobrze dogadać". Gdy wlejemy ją do naczynia, szybko przybiera jego kształt i dokładnie go wypełnia. Właśnie takie potrafią być znaki zodiaku, którym patronuje żywioł wody - ugodowe, empatyczne i obdarzone umiejętnością dostosowania się do innych.

Żywioł wody odpowiada za intuicję oraz uczuciowość. Woda, spływając, potrafi dotrzeć bowiem do wszystkich szczelin i zakamarków - tutaj symbolizują one nieznane emocje i tajniki ludzkiej psychiki.

Woda znajduje się we wszystkim i wszędzie - wodne znaki zodiaku mają więc talent do naturalnej komunikacji i utrzymywania bardzo dobrych relacji z innymi ludźmi. Rak, Skorpion i Ryby doskonale rozumieją motywy i potrzeby ludzi, są wyjątkowo empatyczne, wrażliwe i pomocne. Ta wrażliwość sprawia, że bardzo łatwo je zranić i skrzywdzić - w relacjach z nimi warto postępować więc delikatnie i z uczuciem.

Pamiętajmy, że woda może być przyczyną ogromnych szkód - powódź może przecież pokonać wszelkie bariery i zasiać ogromne spustoszenie. Znaki wodne również są skłonne do nagłych, mocnych wybuchów, gdy tylko nadepnie się im zbyt mocno na odcisk. Przykładem może być np. mściwość Skorpiona, który jest bardzo pamiętliwy i cierpliwie czeka na moment, kiedy będzie mógł "zrewanżować" się temu, kto go skrzywdził.

