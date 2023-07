Znak zodiaku nigdy nie powinien być traktowany jako wyznacznik naszej wartości. Przypisywany jest on nam na podstawie daty urodzenia, co oznacza, że właściwie nie mamy na niego wpływu. Na jego podstawie możemy jednak określić predyspozycje do określonych zachowań - mniej lub bardziej pozytywnych.

A to w zupełności wystarcza wielu rodzicom, którzy, planując potomstwo, biorą pod uwagę również kwestie astrologiczne. Okazuje się, że jeden znak zodiaku jest szczególnie "pożądany" przez rodziców. Są osoby, które nie posiadają się z radości, gdy ich synek lub córeczka urodzą się w konkretnym terminie.

Jaki jest najlepszy znak zodiaku?

Dla wielu rodziców nie ma to znaczenia. Warto mieć jednak świadomość, że za najlepszy znak zodiaku dla dziecka astrolodzy uznają Raki, czyli osoby urodzone między 22 czerwca a 22 lipca. Ich żywiołem jest woda, którą kojarzonymi powszechnie z życiem, czystością i harmonią oraz takimi cechami jak wrażliwość, empatyczność czy opiekuńczość.

Zodiakalne Raki wyróżnia także wysoko rozwinięta intuicja oraz inteligencja emocjonalna. To osoby, które szanują ludzi w swoim otoczeniu i potrafią uważnie słuchać, Nie oceniają innych po pozorach.

Dlaczego warto mieć dziecko spod znaku Raka?

Zodiakalne Raki są osobami rodzinnymi, przez co na ogół nie spieszy im się do wyprowadzki. A przynajmniej nie jest ona dla nich priorytetem. Zawsze pamiętają też o swoich bliskich. Można więc przypuszczać, że takie dziecko często będzie odwiedzać swoich rodziców częściej, niż na święta i telefonować do nich nie tylko z okazji urodzin czy imienin. Z uwagi na wrażliwość i czułość dzieci spod znaku Raka, rodzicom łatwiej może być, nawiązać z nimi głęboką więź, również w wieku nastoletnim. Nie stronią od szczerych rozmów z rodzicami i rzadziej zdarzają im się okresy buntu.

Wady i zalety dzieci spod znaku Raka

Dzieci spod znaku Raka mają również inne zalety. To osoby, które w domu i w szkole nie wymigują się od obowiązków. Są ambitne i dobrze zorganizowane niczym zodiakalne Koziorożce. Podobnie jak Panny, lubią planować, jednak równocześnie są elastyczne jak Bliźnięta, dlatego drobna zmiana "scenariusza" nie popsuje im humoru. Raki swą emocjonalnością nie ustępują Rybom. Są tak samo uczuciowe, lecz w przeciwieństwie do nich nie załamują się zawsze, gdy coś nie pójdzie po ich myśli.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Jak wszyscy mają jednak swoje wady. Ich empatia i pragnienie niesienia pomocy innym ludziom może doprowadzić do tego, że padną ofiarą oszustwa lub manipulacji. Nie najlepiej znoszą też krytykę osób, które nie są dla nich autorytetem... Gdy ktoś wypomni im wpadkę, nagle stają się uszczypliwe, albo po prostu wycofują się z rozmowy.

