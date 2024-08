Czeka cię pracowity tydzień. W pracy będziesz musiał spędzić dodatkowy czas z nosem w papierach tylko dlatego, że sam zawaliłeś robotę. Zajęte Bliźnięta powinny uważać, by ich partner nie poczuł się zaniedbany, co może go pchnąć w inne ramiona. Wolne zaś będą same intensywnie działać w kierunku znalezienia kogoś do pary. W weekend pokonasz własne lenistwo i zaczniesz uprawiać sport.