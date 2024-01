Tarot na 23 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: 2 Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że dotychczasowe osiągnięcia wzmocnią cię psychicznie i pogłębią twoją wiarę w związek. Nie trzeba sobie nieustannie udowadniać uczuć. A może warto dostrzegać je w najdrobniejszych gestach? Stań na straży waszego gniazda i wyglądaj przyszłości z optymizmem. W finansach masz mocne podstawy, by zrobić kolejny krok. W zdrowiu uwaga na problemy z lewą ręką.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: Głupiec

W życiu prywatnym ktoś liczy, że podejmiesz pracę nad sobą, znajdziesz pomysł na swoje życie. To zadanie jest zresztą powierzone każdemu z nas - czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Trwa ono nieraz całą naszą egzystencję, a odpowiedź na pytanie "kim jestem?", może zmienić się i kilkaset razy. W finansach rozpoczniesz w pełni samodzielny projekt. W zdrowiu uwaga szczególnie na kość ogonową.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: Siła

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że będziesz jak falochron. Osłonisz go przed przeciwnościami losu, zmiennościami aury i ludzkiej natury. Czy to jednak możliwe? Prawdziwa siła to zdać sobie sprawę, że nie musimy i nie możemy spełnić wszystkich czyichś oczekiwań. Nawet tych postawionych przez rodziców czy dzieci. W finansach możesz budować teraz swoją potęgę. W zdrowiu dbaj o mięśnie.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: 10 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że postawisz dobro rodziny na pierwszym miejscu. Ta osoba chce widzieć u ciebie dumę z osiągnięć twoich oraz twoich bliskich. Nawet jeśli przeżywacie trudne chwile, zwracaj uwagę na pozytywy, zagrzewaj ludzi do walki oraz optymizmu. W finansach mogą otworzyć się przed tobą drogi wieloletniego biznesu. W zdrowiu uwaga na problemy z jelitami, gorsze trawienie.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: 2 Kielichów

W życiu osobistym ktoś liczy, że zwrócisz na niego uwagę, będziesz czekać u źródła miłości. Pierwsza faza zauroczenia nie pozwoli się wcale lepiej poznać. To czas, w którym ludzie zwykle napawają się własnymi emocjami. Cierpliwie czekaj, aż przestaniecie się nawzajem w sobie przeglądać, a zaczniecie na siebie patrzeć. W finansach szansa spółki na odległość. W zdrowiu uwaga na narządy parzyste.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: 7 Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zdasz sobie sprawę z wyzwań, jednak się ich nie przestraszysz. Możesz mieć do czynienia z trudnym partnerem, który podświadomie chce się odgrodzić od wszelkiej bliskości. Kwestią otwartą jest, czy warto zabiegać o jego względy. Niemniej masz ku temu siły. W finansach na twojej drodze może wyrosnąć spodziewana trudność. W zdrowiu uwaga na zaburzenia krążenia.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: Królowa Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że ukierunkujesz swoją wrażliwość, by wspierać, koić, pocieszać. Osoba tamta nie pragnie twojego osobistego zaangażowania lub chciałaby zachować stosowny dystans. Nie da się jednak długo przelewać w kogoś serca i samemu nie poczuć pustki. Wyznacz ramy kontaktów. W finansach możesz otrzymać cenne wsparcie od kobiety. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na żołądek.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: 9 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że uda mu się przełamać twoją nieprzystępność. To byłaby jednak trudna przeprawa. Może różnić was wiek, status społeczny, doświadczenie w związkach. Jedna ze stron ewidentnie nie czuje potrzeby, by cokolwiek zmieniać, a w takich warunkach ciężko o konieczny kompromis. W finansach musisz prosić i schlebiać, by zyskać. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na żołądek.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: 5 Kielichów

W relacji prywatnej ktoś liczy, że zdasz sobie sprawę z potęgi jego smutku. Czasem to niezbędne, by uświadomić sobie winę i naprawdę coś swoim życiu zmienić. Zadośćuczynienie poprzedzone jest przecież pokutą. Nie nurzaj się jednak w rozpaczy i wyrzutach sumienia. Także nad mrokiem trzeba przejść do porządku dziennego. W finansach straty są mniejsze, niż sądzisz. W zdrowiu uwaga na serce.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: 3 Denarów

W kontaktach osobistych ktoś liczy na twoją samodzielność, niezależność w podejmowaniu decyzji. Masz wszelkie potrzebne ci narzędzia, by stworzyć udany, satysfakcjonujący związek. Ludzie, ku którym zwracasz swoje oczy, wcale nie zagrażają tej miłości. Mają na nią umiarkowany wpływ. W finansach możesz spróbować się w zupełnie nowej dziedzinie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy ze stopami.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: 9 Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że pomimo strachu i niepewności zdecydujesz się zbudować most porozumienia. Jesteśmy osobnymi światami z własnym mikroklimatem i okazjonalnymi naturalnymi katastrofami. Sam fakt, że podejmujemy współpracę, jest cudem, który należy docenić i pielęgnować. W finansach zdobądź się na wysiłek przebrnięcia najtrudniejszego momentu. W zdrowiu uwaga na zatory żylne. .

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Buław

W kontaktach osobistych ktoś ma nadzieję, że wzniecisz w nim iskrę. Pokłady czyjejś energii czekają na odkrycie. Nie musisz mieć planów na kilka lat do przodu, wystarczy twoja determinacja, optymizm i docenienie w kimś jego pragnienia nieskrępowanej niczym radości oraz namiętności. W finansach pewna nisza czeka na odgrzebanie i wykorzystanie do robienia pieniędzy. W zdrowiu uwaga na uszy.