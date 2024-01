Tarot na 22 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: Król Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz ponad wszelkie spory, że spojrzysz na ludzi i związki z szerszej perspektywy. Za tobą stoi wielopokoleniowe dziedzictwo oraz dekady własnych osiągnięć. Nie ma co marnować tego na wybuchy złości czy gonienie własnego ogona. W finansach niewiele ci już zostało do szczytu. Pomyśl, co zrobisz, gdy już go osiągniesz. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na zęby.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: Kapłanka

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zachowasz dystans do wszystkiego, co się teraz dzieje. Tamta osoba potrzebuje mieć kogoś, kto nie dał się uwikłać w jej lęki, nadzieje, gry, konflikty. Z tego względu staraj się zachować neutralność, nie występuj w roli niczyjego "adwokata". W finansach spokojnie czekaj na właściwą propozycję i nie rozmieniaj się na drobne. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: 6 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zabezpieczysz to, co masz, zanim ruszysz w dalszą drogę. Jeśli myślisz poważnie o pewnej osobie, wskazana może okazać się deklaracja uczuć, prośba o bycie razem lub nawet zaręczyny czy wyznaczenie daty ślubu. W finansach ważne będzie ubezpieczenie domu, wzmocnienie zamków, jak również dobre kontakty z sąsiadami. W zdrowiu uwaga na wypadek związany z brawurą.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: Księżyc

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że nie zlękniesz się ostatniej przeszkody. Coś może wydawać się nie do przejścia, jednak największą jego siłą jest właśnie wywoływanie strachu. Jeśli go nie okażesz, przeciwnicy staną się bezsilni. Nie wszyscy krewni i znajomi mogą zaakceptować Twój uczuciowy wybór. W finansach możliwa będzie wieloetapowa rekrutacja. W zdrowiu uwaga szczególnie na żołądek.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: 5 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy, że zrozumiesz, że niepotrzebnie ograniczasz sobie dostęp do szczęścia. Spełniona miłość jest na wyciągnięcie ręki. Problemy da się rozwiązać. Jest to rzecz jasna bardzo trudne, gdy druga strona nie kojarzy się już z zaufaniem i przyjemnością. Wciąż jednak da się wykrzesać iskierkę nadziei. W finansach jesteś zapewne już o krok od celu. W zdrowiu uwaga na anemię.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: 8 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie dasz się przytłoczyć okolicznościami. To, co udało ci się dotąd zbudować, może cię ostatecznie nie uszczęśliwiać. I to jest żaden wstyd. Nie odmawiaj sobie prawa, żeby zmienić zdanie, poszukać radości gdzie indziej, zacząć zupełnie od zera. W finansach nieustanne inwestowanie wcale nie musi przybliżyć cię do sukcesu. W zdrowiu uwaga na problemy z żołądkiem.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: Królowa Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że staniesz za nim murem, będziesz oparciem dla tej osoby. Nie trzeba szumnych deklaracji ani "zaznaczania terenu", jeśli w związku panuje prawdziwe zaufanie. Ono może jednak wynikać wyłącznie ze wspólnie przeżytych, przyjemnych chwil. W finansach nie obnoś się w żadnym wypadku ze stanem posiadania. Zachowaj skromność. W zdrowiu uwaga szczególnie na pęcherz.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: Król Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że z dumą będziesz obnosić swoją pracę, osiągnięcia, rodzinne szczęście. Nie szukaj tego co modne i świeże. Nawet jeśli chcesz wejść w buty osoby porwanej romansem, to nie wiesz, jak szybko zaczną Cię one cisnąć. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który myśli wyłącznie o zadaniach i pieniądzach. W zdrowiu uwaga szczególnie na bóle głowy i karku.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: Rycerz Mieczy

W życiu osobistym ktoś liczy, że twoje słowa będą coś znaczyły. Złożona obietnica okaże się niezmiernie ważna, a wszyscy zainteresowani dobrze ją zapamiętają. Jeśli nie stać cię na jakiś krok, powiedz to uczciwie. I nie przejmuj się tym, kto w gniewie zarzuciłby ci tchórzostwo. W finansach możesz zyskać większą autonomię, mieć szansę na zysk dzięki dobrej opinii. W zdrowiu uwaga na śledzionę.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: 3 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że wyjdziesz do ludzi, dasz się lepiej poznać. To czas, by nawiązywać nowe znajomości i ćwiczyć komunikowanie się w większej grupie. Tzw. rozmowy o niczym są niezmiernie ważne. Wszak z drobiazgów składa się głównie nasza egzystencja. W finansach możesz wiele zyskać dzięki wsparciu swojej społeczności, kolegów, krewnych. W zdrowiu bardzo możliwa będzie ciąża.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: Wieża Boga

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nadal będziesz szanować to co nietrwałe i niedoskonałe. Nawet największe imperia w końcu upadają. Nie oznacza to jednak, że nie miały sensu, że się nie sprawdziły. Nie puszczaj tego, co przeminęło w niepamięć i pogardę. Pozwól, by dobre wspomnienia Cię wzmacniały. W finansach coś się kruszy. Trzeba to ratować lub stworzyć coś nowego. W zdrowiu uwaga na plecy.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 5 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że dostrzeżesz plusy sytuacji, nie wzgardzisz tym, co pozostało, z wdzięcznością odniesiesz się do tych, którzy stanęli po twojej stronie. Nie wszystkie bitwy da się wygrać. Czy da się z kolei zachować szacunek do tego, kto staje w twoim progu całkiem pokonany? W finansach zainteresuj się recyklingiem, odzyskiwaniem energii. W zdrowiu uwaga na problemy z wątrobą.