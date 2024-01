Tarot na 12 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: 2 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy na stały kontakt z Tobą, który nie będzie jednak zbyt intensywny. Ot, żeby od czasu do czasu porozmawiać ze sobą, zwierzyć się z przelotnych zmartwień i rozejść się każde do swojego dnia. Człowiek ten ma nadzieję, że zaakceptujesz reguły gry. Nie wystawisz go na pośmiewisko. W kwestiach finansowych trzeba będzie czytać między wierszami. W zdrowiu uwaga na nudności.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: Cesarzowa

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zapewnisz mu ochronę. Osoby z twojego otoczenia czują się bezradne. Mają nadzieję, że podejdziesz do ich słabości z czułością, a nie z obrzydzeniem. Możesz mieć rozmowę na temat opieki nad dzieckiem lub domowym zwierzęciem. W finansach możliwa będzie udana współpraca z kochaną osobą, tandem. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na problemy z podbrzuszem.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: 9 Buław

W relacjach osobistych ktoś ma nadzieję, że zachowasz ostrożność. Pod pozorami spokoju, a może i wręcz pewnej senności uważnie lustruj otoczenie. Paradoksalnie o wiele więcej da się zaobserwować spod spuszczonych powiek. Ludzie dookoła pozwalają sobie wówczas na więcej i pokazują prawdziwe zamiary. W finansach czekaj na decyzję, niech ktoś zadziała pierwszy. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na oko.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym ktoś liczy, że dasz sygnał, odezwiesz się, wyciągniesz rękę na zgodę, obwieścisz swoje postanowienie. Otoczenie ma nadzieję na pomyślne wieści, zwłaszcza jeśli miałoby to dotyczyć przebaczenia. To ostatnie należy się jednak tym, którzy chcą się zmienić. W finansach ukrywane dotąd kwestie wyjdą na jaw, staną się powszechną wiedzą. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na jelito grube.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: Kochankowie

W życiu prywatnym ktoś liczy, że oprzesz się pokusie, docenisz wartość prawdziwej miłości. Staniesz przed trudnym wyborem. Z dwóch stron możesz słyszeć sprzeczne podpowiedzi, co należy robić. Głosy opowiadające się za moralnością są zimne i groźne. Szept zachęty uwodzi czułością, ale czy jest szczery? W finansach musisz użyć sprytu, zagrać nie do końca uczciwie. W zdrowiu uwaga na hormony.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: Głupiec

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że nie będziesz nadmiernie się przejmować przeciwnościami losu. Jeśli na horyzoncie nie widzimy celu, musimy stworzyć go sobie sami. Nie ma przeszkód, by opowiadać sobie historię sukcesu i zachowywać się tak, jakby się go osiągnęło. W finansach planuj wielkie rzeczy, natomiast zwracaj baczną uwagę na szczegóły. W zdrowiu uważaj na problemy ze stopami.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: Król Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zaprowadzisz zgodę, uczynisz ze spokoju w domu swój priorytet, zrobisz wszystko, aby bliscy poczuli się bezpieczni. Będzie to wymagało odcięcia się od przeszłości, zerwania z nawykami lub osobami, które burzą krew, odbierają spokój. W finansach możesz się skłaniać ku pewnej opcji, na zewnątrz okazuj natomiast obojętność. W zdrowiu uwaga na woreczek żółciowy.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: 10 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie poddasz się zwątpieniu. W trudnej sytuacji zawsze znajdzie się osoba, która w pełni zrozumie Twój ból. Najgorsze, co można sobie zrobić, to dojść do przekonania, że cały świat jest nieżyczliwy. To nieprawda. Ludzie mają lepsze rzeczy na głowie niż zastawianie pułapek, a bywają wręcz pomocni. W finansach możliwa będzie trudna rozmowa. W zdrowiu uwaga na płuca.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zgrasz się z jego rodziną i przyjaciółmi, zechcesz współpracować. Emocje trzeba odłożyć czasem na bok. Gdy w grę wchodzi wspólny cel, warto dostrzegać zalety, dobre chęci i wszystko to, co przybliża do sukcesu. Tym bardziej, że może to się skończyć pokaźnym spadkiem lub sprzedażą domu. W finansach możliwy awans, nagroda. W zdrowiu uwaga na kręgosłup.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: Świat

W życiu osobistym ktoś liczy, że potrafisz cieszyć się każdą chwilą, dostrzegasz piękno drobnych gestów i znaczenie niewielkich kwot. Warto mieć duże plany, jednak po drodze trzeba doceniać każdy wysiłek i szanować energię oraz czas. Możesz otrzymać zaproszenie do udziału w jakiejś imprezie, festynie. W finansach możesz wiele zdziałać dzięki dobrej reklamie. W zdrowiu uwaga na bezsenność.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: 9 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy na twój optymizm i na to, że szybko przejdziesz do porządku dziennego nad niepowodzeniami. Tamta osoba może mieć też nadzieję, że zaakceptujesz jej dziecko, domowe zwierzątko lub... gospodarstwo rolne i przychówek. W grę będzie wchodziło wspólne życie w rytmie pór roku. W finansach możliwe dorobienie się na ekologii. W zdrowiu uwaga na problemy z niestrawnością.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Mag

W życiu osobistym ktoś liczy, że połączysz intelekt z uczuciami. Dowcip jest ważny, pomaga rozładować atmosferę. Należy jednak wyczuć także te chwile, w których przyda się powaga, szczera pochwała, dobre słowo. Druga strona zachwyci się wyszukanym komplementem, który świadczy o Twojej uważności. W finansach masz narzędzia, by należycie ocenić ofertę. W zdrowiu uwaga na problemy z gardłem.