Fonda w wielu wywiadach podkreśla, że dobrą formę pomaga jej utrzymać przede wszystkim ruch. Trudno się dziwić, że to właśnie tej rutynie jest wierna od dawna. To właśnie Fonda była prekursorką programów treningowych. W latach 80. i 90. na kasetach VHS można było oglądać - i oczywiście przy okazji ćwiczyć! - treningi wykonywane przez gwiazdę. W rozmowie z "Elle" przyznała, że proponowane przez nią wówczas ćwiczenia są nadal aktualne, bo po prostu działają.

Co ciekawe, jakiś czas temu Fonda zdradziła, że nadal regularnie wykonuje te ćwiczenia, tylko w nieco inny sposób. Podkreśliła, że ze względu na wiek musiała nieco zmodyfikować treningowe zestawy. Chociaż wykonuje te same ruchy, robi to wolniej i używa do tego ciężarków o mniejszej wadze.