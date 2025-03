Zanim skorzystamy z chemicznych środków do udrażniania rur, warto sięgnąć po metody naturalne, które są neutralne dla naszego zdrowia. Aby pozbyć się zatoru, nie musimy korzystać z wyszukanych metod, ponieważ zazwyczaj mamy je pod ręką. Co warto wykorzystać?

Zatkany odpływ, a domowe patenty nie działają? Jeśli nadal hołdujemy bezpieczniejszym sposobom, można skorzystać z metod mechanicznych. W pierwszej kolejności można skorzystać z przepychacza do rur : jego działanie jest banalne, wystarczy umieścić go przy odpływie i ruchami wytworzyć podciśnienie, które przepchnie zator w głąb naszej instalacji.

Jeśli nie mamy pod ręką przepychacza, to nie pozostaje nic innego, jak rozebranie syfonu, czyli tej części, która znajduje się pod zlewem albo umywalką. Zanim jednak zabierzemy się do rozbierania tej części instalacji, należy dokładnie się przyjrzeć, jak ona jest zbudowana, aby później w takiej samej kolejności zamontować wszystkie elementy. Oczywiście, pod syfonem, wcześniej trzeba podłożyć miskę lub wiadro, aby woda nie zalała nam podłogi i szafek. Jeśli uporamy się z zadaniem, wszystkie części należy wyczyścić. To również doskonały moment na ewentualną wymianę uszczelek, jeśli widzimy, że nie do końca spełniają już swoją rolę.