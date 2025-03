Jesz w kółko banany, jabłka, mandarynki i winogrona? Jasne, są smaczne, ale świat owoców ma do zaoferowania o wiele więcej!

Michał Kot , ceniony dietetyk hormonalny, znany ze swojego naukowego podejścia i pasji do zdrowego stylu życia, na swoim Instagramie regularnie dzieli się wiedzą z zakresu zdrowego żywienia. Jego profil śledzi blisko 400 tysięcy osób, które cenią rzetelne podejście i edukacyjne treści.

Które pomogą ci zadbać o mikrobiotę , poprawić trawienie i poczuć się lekko każdego dnia? Dowiedz się, co warto włączyć do codziennej diety!

Borówki , często niedoceniane w kontekście zdrowia jelit, są prawdziwą skarbnicą antocyjanów i proantocyjanidyn . Te silne przeciwutleniacze mają zdolność do modyfikowania mikrobioty jelitowej, działając przeciwzapalnie i wspierając wzrost korzystnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium .

Ponadto, proantocyjanidyny z borówki mogą zapobiegać wirusowym chorobom przenoszonym przez żywność, co jest istotne dla zdrowia układu pokarmowego.

Granat to owoc o niezwykłych właściwościach, bogaty w polifenole, które docierają do jelita grubego, gdzie są fermentowane przez mikroorganizmy. Proces fermentacji prowadzi do powstania aktywnych metabolitów, takich jak urolityny, które mają silne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.