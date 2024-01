Tarot na 13 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: Rycerz Buław

W życiu osobistym ktoś liczy, że zatrzymasz się w pół kroku, okażesz litość dla delikatnych uczuć. Nie zawsze da się zrobić tak, aby każdy był zadowolony. Możesz się jednak postarać, by druga strona poczuła się usłyszana i uszanowana. Nie przerywaj w pół słowa, nie odwracaj się w złości. W finansach wartko biegnący projekt może zostać nagle zahamowany. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na nogi.

Reklama

Tarot na dziś dla Byka

Karta: Kapłanka

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zdradzisz mu jakiś sekret, dopuścisz go bliżej swojego wnętrza - przede wszystkim intelektualnie. W grę wchodzi znajomość, która podnieci Twój głód wiedzy, zainspiruje Cię do poszukiwania nowych rozwiązań. W finansach możesz wiele osiągnąć dzięki... wrażliwości. Robiąc biznesy, ludzie nie zostawiają przecież serca za drzwiami. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: 6 Mieczy

W życiu osobistym ktoś może poprosić Cię o pomoc. Będzie ona zapewne związana z totalną zmianą stylu życia tamtej osoby. Nie znajdzie się w nim jednak miejsca na nowy związek. Przynajmniej na razie. Cokolwiek robisz, rób to z altruistycznych pobudek. Nie oczekuj na wdzięczność ani nawet zbliżenie się. W finansach możliwa podróż, przeniesienie, nowe stanowisko. W zdrowiu możliwa wizyta w szpitalu.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: 7 Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że dostrzeżesz nadarzającą się okazję, nie przegapisz dyskretnych sygnałów. Pewna osoba nie jest dość odważna, by otwarcie zabiegać o Twoje względy. A może nie pozwala jej na to duma? Pamiętaj, że aby móc sięgnąć gwiazd, trzeba mieć najpierw odwagę na nie spojrzeć. W finansach w grę wchodzi szczęśliwy zbieg okoliczności. W zdrowiu uwaga na problemy z szyją.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: 3 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie poddasz się udręce, czarnym myślom. Są ludzie, którzy lubią pławić się w rozpaczy. Latami rozpamiętują miłosny zawód, każdego nowego partnera rozliczają z błędów poprzedniego. Nie ma sensu dołączać do takiego grona. Nie adoruj cierpienia. W finansach możesz zrezygnować ze współpracy, która szarpie Ci nerwy. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z sercem.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Tarot na dziś dla Panny

Karta: 5 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że odnajdziesz spełnienie w innym miejscu, nie będziesz nieustannie rozpamiętywać przeszłości. Ulgę może przynieść Ci napisanie listu do osób z tamtych lat. Nie musisz go nawet wysyłać. Wystarczy, że przelejesz swoje emocje na papier - w zupełnie nieuporządkowany sposób. W finansach zdaj sobie sprawę z wpływu innych ludzi na Ciebie. W zdrowiu uwaga na oczy.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: Rycerz Kielichów

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że odważnie przekroczysz rzekę wezbranych emocji, podążysz za sercem. Instynkt może podpowiadać Ci odwrotną drogę, jednak pragnienie spełnienia się bywa nieprzejednane. Jeśli podejmiesz konkretną decyzję, to nie będzie już odwrotu. Namyśl więc się głęboko. W finansach odróżniaj rzeczywistość od snów na jawie. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na nerki.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: Król Buław

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że wykażesz się przenikliwością i posłuchasz nie tego, kto głośniej i dobitniej przemawia, tylko tego, kto zna Cię dobrze i potrafi usunąć się w cień. Każdy z nas posiada ego, chce się czuć czasem pępkiem świata. Nie może to jednak przesłaniać odbioru rzeczywistości. W finansach zadbaj, by mieć własnych, niezależnych informatorów. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: 6 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że przyjmiesz jego wartości i docenisz to, co Ci ofiarowuje. Czy to jednak właściwe? Nasi bliscy przeważnie chcą dla nas dobrze. Nie zawsze im to jednak wychodzi. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Mamy w sobie małe, emocjonalne dzieci, które czasem wymykają się spod kontroli. W finansach możesz otrzymać podarunek od kogoś wyższego rangą. W zdrowiu uwaga na włosy.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: Królowa Buław

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że nie zapomnisz o swoim żywiołowym temperamencie. Każdy z nas ma w sobie figlarnego duszka, który od czasu do czasu postanawia przekłuć nadęty balon powagi. Miej cierpliwość dla ludzi, którym po głowie chodzą psoty i nie zważają na konwenanse. W finansach trzeba będzie połączyć autorytet i nieformalną atmosferę. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na pęcherz.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: Siła

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że dasz się ponieść namiętności, odważnie włożysz rękę w paszcze lwa. Skąd jednak pomysł, że on nie ugryzie? Miłość jest jak oswojone zwierzę. Daje radość, zachwyca i upaja, niemniej może też stwarzać zagrożenie. Nie spuszczaj teraz kogoś z oczu. W finansach możesz podjąć ryzykowną decyzję, wejść w szybko rozwijający się biznes. W zdrowiu uwaga na rany cięte.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Umiarkowanie

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrobisz wszystko, aby zapanował ład i pokój. Najważniejsza jest atmosfera, w której charaktery mogą się kształtować i wzrastać. Czasem lepiej mieć święty spokój niż rację. Staraj się nie stawia na swoim za wszelką cenę, posłuchaj życzliwej rady. W finansach trzeba będzie sprytnie podzielić małe zasoby, aby każdy był zadowolony. W zdrowiu uwaga na nogi.