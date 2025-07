Choć dbanie o czystość ciała jest ważne, nie oznacza to, że całe ciało trzeba myć dwa razy dziennie - rano i wieczorem, czy nawet każdego dnia. Dermatolodzy są zgodni: przesadne stosowanie mydła, żeli pod prysznic i gorącej wody niszczy naturalną barierę ochronną skóry.

Nasza skóra pokryta jest mikroflorą - bakteriami, które pomagają utrzymać ją w dobrej kondycji. Badania R. Vandergrifta opublikowane w 2017 roku w czasopiśmie Microbiome wskazują, że częste mycie ciała może zaburzać równowagę mikrobiomu skóry, co prowadzi do zmniejszenia liczby pożytecznych bakterii. Kiedy codziennie "zmywamy" je z siebie, skóra staje się bardziej wrażliwa, sucha i skłonna do stanów zapalnych.