Astrologowie nie mają wątpliwości - znak zodiaku mocno wpływa na to, jak zachowujemy się za kółkiem. Podczas gdy jedni mocno skupiają się na drodze, pamiętając, że bezpieczna jazda jest podstawą, inni w roztargnieniu zapinają pasy (a czasami nawet o tym zapominają), ruszając w trasę, niejednokrotnie stanowiąc przy tym prawdziwe zagrożenie na drodze.

Wsiadasz do samochodu z osobami spod tych trzech znaków zodiaku? Lepiej dobrze zapnij pasy. A może nawet - lepiej dobrze przemyśl tę podróż.

Nadmierna prędkość to jego drugie imię

Zodiakalny Baran to jeden z tych znaków zodiaku, z którym lepiej nie wsiadać do samochodu. Znany jest bowiem ze swojej impulsywności i podejmowania szybkich, nieprzemyślanych decyzji. Jeśli więc usłyszysz klakson, najpewniej właśnie zajechał komuś drogę.

Baran uwielbia szybką jazdę, a nadmierna prędkość to wręcz jego drugie imię. Nie zwraca przy tym uwagi na bezpieczeństwo. Woli zapłacić mandat, niż ograniczać się do ustawionych przy drodze znaków. Co więcej, nie znosi stania w korkach. Mocno się przy tym irytuje, przelewając swoje niezadowolenie w dosadny sposób na towarzyszy podróży.

Łatwo wpada w furię. Ma skłonność do brawury i ryzyka

Zodiakalny Lew, król wśród znaków zodiaku, uwielbia rządzić. Kiedy więc ktokolwiek zwróci mu uwagę na błąd, jaki popełnił, może wpaść w furię. Bywa nerwowy, a za kierownicą ma skłonność do brawury i ryzyka.

Lew zawsze chce być w centrum uwagi. Chęć błyszczenia wśród innych jest jednak szczególnie niebezpieczna za kierownicą. Często zapomina, że nie jest jedyną osobą na drodze, a kiedy dochodzi do tego nadmierna pewność siebie - kolejna domena zodiakalnych Lwów - od stłuczki tylko o krok. Czasami lepiej, aby Lew pozostał na fotelu pasażera.

Kierowca nieidealny. Skupienie to ostatnie o czym myślą

Zodiakalne Bliźnięta, z natury towarzyskie i gadatliwe, są takie również za kierownicą. Daleko im do skupienia na drodze. W trakcie podróży cenią sobie bardziej konwersacje z pasażerami lub pasjonujące rozmowy telefoniczne, aniżeli drogową odpowiedzialność i przewidywanie ewentualnych konsekwencji swoich błędów. Myślą, że mają podzielną uwagę. Nic bardziej mylnego.

Bliźnięta bywają roztargnione. Zdarza im się zagapić, a wtedy od stłuczki dzielą ich milimetry. Są również niedokładne. Jeśli zauważyłeś na parkingu krzywo zaparkowany samochód lub jakiś pojazd skutecznie zastawił ci drogę - najprawdopodobniej za kierownicą usiadła osoba spod znaku Bliźniąt.

