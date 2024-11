Liczbę numerologiczną ustalamy, dodając do siebie każdą liczbę znajdującą się w naszej dacie urodzenia, aż do uzyskania jednej liczby. Wyjątkiem są liczby mistrzowskie, takie jak 33, 22 i 11 — po uzyskaniu takiego wyniku, nie sumujemy już ich dalej. Dla przykładu, jeżeli nasza data urodzenia to 10 marca 1995 roku powinniśmy wykonać obliczenia: 1+0+3+1+9+9+5 = 28; 2+8 = 10; 1+0 = 1. Z przykładowej daty urodzenia wynika, że jesteśmy numerologiczną 1.