Już 30 sierpnia będziemy świadkami wyjątkowego zdarzenia - rozpocznie się Niebieska Pełnia. Nie oznacza to wprawdzie, że Księżyc zmieni swój kolor na niebieski, ale będzie wyjątkowo blisko Ziemi. Wyjątkowość tego zjawiska polega również na tym, że będzie to już druga Pełnia w tym miesiącu. Co jeszcze warto wiedzieć o Niebieskiej Pełni?

Niebieska Pełnia Księżyca już za kilka dni. Jak na nas wpłynie?

Pełnia Niebieskiego Księżyca będzie drugą Pełnią w tym miesiącu i rozpocznie się w czwartek 31 sierpnia 2023 roku o godzinie 3:37 czasu lokalnego w Polsce, jednak Księżyc będzie można go oglądać już 30 sierpnia od godz. 19:43.

Reklama

Nazwa Superksiężyca, czyli Pełnia Niebieskiego Księżyca (Blue Moon) nawiązuje do angielskich powiedzeń sprzed kilkuset lat. W XVI wieku określenie to oznaczało po prostu "coś niemożliwego", a zwrot "once in a blue moon" - coś bardzo rzadkiego i wyjątkowego. Księżyc tego dnia wydaje się bowiem nieco większy i jaśniejszy niż zwykle.

Pełnia Niebieskiego Księżyca ma oczywiście na nas wyjątkowy wpływ - prawdopodobnie większość z nas odczuje tego dnia potrzebę zmiany, a nawet głębokiej metamorfozy. Będziemy bardziej wyczuleni i otwarci na nasze emocje i potrzeby, łatwiej zobaczymy nowe możliwości i drogi rozwoju. Ta Pełnia to nawet szansa na całkowitą zmianę życia - nie zabraknie osób, które podejmą tego dnia kluczowe decyzje i zaskoczą nawet same siebie!

Zobacz również:

Te imiona w Polsce nadaje się najczęściej. Zmiana na pozycji lidera