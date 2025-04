Nowojorscy naukowcy przeprowadzili badania na grupie 19 300 tys. osób i odkryli, że proces starzenia się mózgu zaczyna być widoczny średnio w 44. roku życia, a najsilniejsze pogorszenie funkcji poznawczych przypada na 67. rok życia. Badania wykazały, że już u osób w średnim wieku dochodzi do "niedożywienia" mózgu. Neurony stają się bardziej oporne na insulinę, co oznacza, że otrzymują coraz mniej glukozy, a więc energii do pracy. To właśnie ten proces może być kluczową przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń w starszym wieku. Zdaniem naukowców to, z czym mózg jest w stanie sobie poradzić w średnim wieku, może być nie do przejścia 20 czy 30 lat później. Dlatego starają się odkryć substancję, która mogłaby odżywiać mózg i uchronić go przed wieloletnimi konsekwencjami braku energii.