Grab Fastigiata to drzewo liściaste o strzelistym i kolumnowym pokroju, które szybko rośnie i nadaje się do formowania. Dzięki temu stanowi wspaniałą alternatywę dla popularnych tuj. Jego cechy charakterystyczne to podłużne intensywnie zielone liście z żółtym unerwieniem, pojawiające się wiosną charakterystyczne kwiatostany (tzw. kotki) oraz oliwkowo-brunatna kora. Grab Fastigiata może poszczycić się smukłą i kolumnową budową, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych ogrodów. Stworzymy dzięki niemu efektowne szpalery lub minimalistyczne kompozycje.