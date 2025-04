Co przyniesie sobota, 26 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wszystko chce mieć szybko. Nie dojrzał on do statecznego smakowania miłości, a wyzwania i przeszkody frustrują go, zamiast motywować. Dla Ciebie będzie to dobry sprawdzian zaangażowania. W finansach nie daj wymusić na sobie pośpiesznych decyzji, skorzystania z okazji "jednej na milion".

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych możesz uzyskać teraz cenną wiedzę. Ktoś jest gotowy, aby z Tobą mówić, ale większość ważnych prawd przekaże pomiędzy wierszami. Zachowuj się taktownie i nie nalegaj na bolesne zwierzenia. Inteligencja oraz intuicja podpowiedzą Ci właściwą interpretację słów i półsłówek. W finansach możesz otrzymać awans, oddać projekt do oceny.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Denarów

W życiu osobistym potrzebna będzie cierpliwa praca nad relacją. Przed Tobą długa lecz ciekawa droga, a żadna zmiana nie wydarzy się z dnia na dzień. Ktoś potrzebuje bardzo wiele czasu, by otworzyć się na Twoje propozycje, choćby minimalnie zmienić nawyki i odpłacić się serdecznością. W finansach możesz zainwestować w projekt, z którego zyski przyjdą późno.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo rozpiera energia i źle się czuje, gdy nie ma wyzwań. Stawiaj tej osobie cele i chwal jej osiągnięcia. Nie każdy potrzebuje być w życiu wojownikiem, ale gdy już na kogoś takiego trafisz, uszanuj jego ambicje. W finansach możesz otrzymać poradę krewnego płci męskiej lub fachowca bez oficjalnego wykształcenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 2 Mieczy

W Twoim życiu prywatnym mogą zderzyć się dwie podstawowe racje. Czasem nie da się czegoś zyskać bez jednoczesnej utraty. Nie łap dwóch srok za ogon, zachowaj jednak elastyczność. Ktoś może w pierwszym momencie odmówić Twojej prośbie, ale chce zostać przekonany. W finansach trzeba będzie zachować neutralność wobec cudzego sporu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 5 Kielichów

Gdy mowa o relacjach prywatnych, nie top serca w żalu. Smutne rzeczy się zdarzają, ale pesymizm może jeszcze pogorszyć sprawę. Nie brakuje Ci niczego do szczęścia, a ludzie chcą rozpływać się w zachwycie nad Tobą. Jedyne, co może ich od tego powstrzymywać, to... unosząca się nad Tobą aura smutku. W finansach zadbaj o to, co jeszcze zostało. Nie zostawiaj tego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą otwartą na eksperymenty, chętną do miłości. Ten ktoś szybko się angażuje i nie ma oporów przed składaniem propozycji. Kontakty z nim będą intrygujące, a momentami wręcz mogą przyprawiać o zawrót głowy. W finansach trzeba będzie zauroczyć klientów swoim zaangażowaniem, znajomością produktu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym sprzyjał Ci będzie nastrój kontemplacji i zaufanie mądrości Wszechświata. "Będzie, co ma być" - powiedz sobie. Odrobina fatalizmu pomaga zdystansować się do emocji i rozsądnie przyjmować czyjeś decyzje. Druga Strona może być urzeczona Twoim spokojem, taktem, dostojeństwem. W finansach trzeba okazać jednocześnie zapał do działania i zimną krew.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 6 Kielichów

Gdy masz przy sobie bliskich, życzliwych ludzi, najtrudniejsze momenty zyskują pewien powab. Ktoś darzy Cię opiekuńczym uczuciem, pragnie pomóc, widzi w Tobie "młodsze rodzeństwo". To wielka bliskość, która jednocześnie tworzy nieprzekraczalną barierę. Może frustrować, jeśli chcesz czegoś więcej. W finansach może zajść konieczność układania się z krewnymi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych po Twojej stronie stoją prawda, śmiałość i bezpretensjonalność. Otoczenie niech ma swoje przesądy. Ty wiesz doskonale, że "wypada" wszystko, co cieszy i jednocześnie umożliwia rozwój. Dbaj o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, a nie o cudze opinie. W finansach trzeba mieć odwagę postawić na swoim i wywołać czyjeś niezadowolenie.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Siła

W relacjach prywatnych największą Twoją siłą jest teraz panowanie nad sobą. Nie daj się sprowokować. Ktoś chce wsadzić Cię na przysłowiową minę, doprowadzić do sytuacji, w której stracisz twarz. Lepiej będzie się wycofać i z uśmiechem podziękować za współpracę niż obnażyć zęby w gniewie. W finansach nie budź w kimś lwa, bo może wówczas postąpić nierozsądnie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba odżałować jakąś stratę i jednocześnie szybko ruszyć do przodu. Nie zostawaj w miejscu, które Cię rani. Być może jeszcze kiedyś skrzyżujesz ścieżki z kimś kochanym, ale teraz lepiej Wam będzie osobno. Zadbaj o dobro ludzi i zwierząt, które masz pod opieką. W finansach możliwa będzie podróż, przeprowadzka, nowa posada.

