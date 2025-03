Co przyniesie niedziela, 23 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana - Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych warto zabijać czas... w większym gronie. Nie zamykaj się przed ludźmi ani też nie wchodź z nimi w poważne dyskusje o życiu. Przyjdzie na to odpowiedni moment. Drażliwe tematy mogą łatwo wywołać wzburzenie, więc ogranicz się do kwestii wesołych i lekkich. W finansach może dojść do konfliktu o totalne głupstwo. Zachowaj ostrożność.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka - Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który szybko się zakochuje, ale też równie szybko się nudzi, często zmienia zdanie i wycofuje ze zobowiązań pod byle pretekstem. Bierz z niego przykład, nie koncentrując się na jednym jedynym celu. Za wcześnie, by ograniczać sobie opcje. W finansach miej przygotowany "plan B".

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt - Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który nie trwoni czasu na dyskusje. Ten ktoś nie odznacza się cierpliwością i nie jest również intelektualistą. Jeśli nie przekonasz go w miarę szybko, to skoncentruje uwagę na kimś innym. Istotną kwestią jest też dla niego honor. W finansach możesz zawrzeć umowę ustną, walczyć o coś ramię w ramię.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka - Karta Eremita

W relacjach osobistych możesz poczuć, jakby czas się zatrzymał. Dawno niewidziana osoba wyśle sygnał lub odkryjesz jakąś pamiątkę po niej. Bliscy, którzy odeszli, porozumiewają się z nami niekiedy poza czasem i przestrzenią. Żyją we wspomnieniach i pamiątkach, którymi się dzielimy. W finansach możesz otrzymać inspirację do działania w nietypowym kierunku.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa - Karta 3 Kielichów

Plotki mają złą prasę, a jednak warto poświęcić im czas. Wspólne omawianie sekretów bardzo zbliża. Ktoś chce poczuć się akceptowany, ma nadzieję, że go nie oceniasz. Przynieś sąsiadce zakupy i nowiny z podwórka. Przyjaciółka lub krewna może być w ciąży. Postaraj się ją rozweselić. W finansach dużo uda się zyskać dzięki kontaktom z jakiegoś... przyjęcia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny - Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych cel wydaje się odległy. Możesz się mocno niecierpliwić, ale fakt pozostaje faktem. Należy planować długofalowo i cierpliwie wypatrywać okazji do zmiany. Nawet jeśli masz wszystkie karty w ręku, to i tak musisz poczekać, aż nadarzy się lepszy moment, by działać. W finansach możliwa będzie podróż, pewna sprawa zostanie odroczona.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi - Karta Śmierć

W kwestiach prywatnych pewne zdarzenia lub słowa nie mają już większego znaczenia. Warto zauważyć to i pogodzić się z faktami. Życie toczy się dalej i nieuchronnie porywa nas swoim pięknem, zachwyca, rozśmiesza i przeraża. Nawet jeśli obiecaliśmy sobie, że już niczego nigdy nie poczujemy. W finansach na pewne rzeczy zawsze musi znaleźć się czas.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona - Karta 3 Mieczy

Traumatyczne wydarzenie tworzy pęknięcie w naszym życiu. Dzielimy czas na przed nim i po nim. Ta przykra zmiana dużo zabiera, ale też coś daje. Pozwala zacząć pewne kwestie na nowych zasadach, zweryfikować grono znajomych, odkryć w sobie wyjątkowe talenty. W finansach ktoś może nie grać uczciwie. Nie wierz mu na słowo, nie dziel z byle kim.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca - Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która swobodnie nagnie każdą zasadę, aby tylko wyjść na swoje. Ten ktoś posiada nadrzędny cel, dla którego posunie się do naprawdę wielu rzeczy. Jeśli przekonasz go, że masz te same dążenia, możecie stworzyć świetną komitywę. W finansach możesz negocjować z osobą zamożną, ale i bardzo kapryśną.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca - Karta Giermek Mieczy

Są tacy ludzie, którzy przez świat idą boso, ale w ostrogach! Ani brak doświadczenia, ani skromne fundusze nie są w stanie odebrać im dumy ani apetytu na życie. Uważaj, by nie nadepnąć takiej personie na odcisk. Jest bardzo drażliwa na punkcie swojego honoru, a zniewagę pamięta długo. W finansach skieruj się ku ambitnym, głodnym wielkich osiągnięć.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika - Karta 8 Denarów

Twoje relacje prywatne mogą być dzisiaj pełne drobiazgowych ustaleń. Pewnemu problemowi trzeba będzie przyjrzeć się z bliska. Możesz dostać parę dość niewygodnych pytań. Skończył się czas przymykania oczu na drobne nieścisłości. Trzeba będzie rozliczyć zapewnienia i obietnice. W finansach możesz zyskać coś dzięki sumienności i delikatności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb - Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych nie zawsze mamy przywilej kontaktowania się wyłącznie z tymi, których lubimy. Naucz się przyjaźnie rozmawiać także z ludźmi, z którymi niewiele Cię łączy i nie uprzedzaj się do nich. Pamiętaj, że wróg Twojego przyjaciela NIE jest Twoim wrogiem. W finansach możesz podjąć parę prób, nim osiągniesz sukces, ale będą one tego warte.

