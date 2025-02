Horoskop tygodniowy od 10 do 16.02.2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Anne

W tym tygodniu będziesz skupiony na analizowaniu różnych ludzkich emocji. W pracy skoncentruj się na bieżących zadaniach i rób to, co najważniejsze. Zajęte Barany staną się bardzo romantyczne, a ich uczucia będą niezwykle głębokie. Samotne zaś powinny rozglądać się wokół siebie, bo mają szansę spotkać miłość. W weekend warto zwolnić tempo, spotkać się z przyjaciółmi.

Lutowa aura zachęci cię do wprowadzania zmian. W pracy postanowisz zaprowadzić porządek, niestety nie wszyscy podporządkują się twoim rozkazom. Zajęte Byki będą zachęcały partnera do przeprowadzenia poważnych rozmów związanych z ich przyszłością. Wolne zaś przyciągać będą różnych maruderów. W weekend nie będziesz miał ochoty ruszyć się z kanapy.

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy unikaj nadmiernego wysiłku . Zajęte Bliźnięta mogą mieć problem z dogadaniem się z partnerem, bo będą wyolbrzymiać nieporozumienia i drobiazgi. Samotne zaś mogą spodziewać się emocjonalnej huśtawki z powodu powrotu w ich życie dawnej miłości. W weekend nic nie będzie ci przeszkadzać w spokojnym leniuchowaniu.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie podejmowaniu mądrych decyzji. W pracy nie bagatelizuj obietnic, bo szybko zostanie ci to wytknięte . Zajęte Raki powinny unikać strojenia sobie żartów z bliskiej osoby, bo nie przyjmie ona przeprosin. Samotne zaś będą umawiać się na randki i zawierać różne znajomości, ale jakoś w nikim się nie zakochają. W weekend zadbaj o siebie.

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje . W pracy będziesz miał dobrą rękę do interesów, udadzą się biznesowe spotkania. Zajęte Panny powinny unikać awantur i podejmowania radykalnych kroków, bo szybko będą żałować swojej decyzji. Samotne zaś powinny dobrze się bawić i nie uciekać od wielbicieli. W weekend będziesz czerpać radość ze spotkań.

W tym tygodniu dbaj o siebie i nie pakuj się w zbyt ryzykowne sytuacje. W pracy nie zgadzaj się na wszystkie prośby , jakie usłyszysz, bo nie wyrobisz się ze swoimi obowiązkami. Zajęte Wagi będą okazywać więcej ciepła i troski wobec partnera. Samotne zaś zaczną się bardziej intensywnie rozglądać za kimś do pary. W weekend udadzą się do towarzyskie imprezy.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie odkrywaniu nowych zainteresowań i talentów. W pracy odkryjesz nowe sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami. Zajęte Skorpiony powinny uważać, aby ich związek nie ucierpiał poprzez brak czasu na wspólne rozmowy. Samotne zaś będą pragnęły wrócić do byłej miłości, jednak nie spotka to się z zainteresowaniem drugiej strony. W weekend odpoczywaj, zamiast brać się za dodatkowe obowiązki.

W tym tygodniu możesz liczyć na zaskakujące rozmowy czy niezwykłe spotkania. W pracy uważaj, bo będziesz niecierpliwy i zamiast pomyśleć, zaczniesz działać. Zajęte Strzelce będą miłe spędzać czas tylko we dwoje, co przyczyni się do umocnienia relacji. Samotne zaś będą nieufne i nie będą miały czasu na flirty. W weekend zarezerwuj czas na ruch.