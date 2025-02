Towarzyskie Bliźnięta mają swoją mroczną stronę

Gdy tylko pojawiają się na imprezie, przyciągają innych do siebie niczym magnes. Są często mistrzami żartów i lekkich konwersacji. Zodiakalne Bliźnięta należące do żywiołu powietrza, niczym ożywczy wiatr wpływają na atmosferę każdego spotkania towarzyskiego.

Inni wręcz uwielbiają z nimi rozmawiać. Jednak takie zachowanie Bliźniąt może mieć swoje niekorzystne konsekwencje. Niestety zodiakalnym Bliźniętom zdarza się plotkować.

Bliźnięta są rządzone przez Merkurego, planetę komunikacji i to właśnie ta planeta sprawia, że są niezwykle towarzyskie, ciekawskie i bystre.

Ich głód wiedzy i informacji sprawia, że chłoną plotki jak gąbka. Nie zawsze robią to złośliwie - po prostu uwielbiają wymieniać się nowinkami i mieć rękę na pulsie społecznych wydarzeń. Jednak ich gadatliwość sprawia, że łatwo mogą zdradzić cudze sekrety, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Zabawowy Strzelec niekiedy nie panuje nad językiem

Jakie są znaki zodiaku największych plotkarzy?

Zodiakalne Strzelce znane są ze swojej niefrasobliwości. W towarzystwie zachowują się lekko, sypiąc żartami i opowieściami jak z rękawa, za co są uwielbiani.

Ich lekkość niestety czasem bywa także i kłopotem i w niezbyt przemyślany sposób Strzelce przekazują informacje dalej, niekoniecznie tam, gdzie powinny. Dzieje się tak również za sprawą szczerości Strzelca.

Ten znak zodiaku nie przebiera w słowach i często mówi to, co naprawdę myśli. Jego spontaniczna natura i zamiłowanie do opowiadania historii sprawiają, że może niechcący obgadywać innych, nawet jeśli jego intencje nie są złe.

Waga będzie ważyć słowa. To niekiedy może być złudne

Plotkowaniem możesz sobie poważnie zaszkodzić

Wagi znane ze swojej rozważności, mogą czasem wpaść we własną pułapkę. Podobnie jak Bliźnięta Wagi kochają rozmowy w większym gronie osób, ale bardziej ważą słowa, niż Bliźnięta.

To jednak nie oznacza, że nie zdarzają im się wpadki. Wszystko przez... potrzebę bycia lubianą. Sprawia to, że Wagi często angażuje się w plotki, by "zapunktować" podczas konwersacji i lepiej dopasować się do otoczenia.

Wagi niekoniecznie rozpowszechniają fałszywe informacje, ale mogą przekazywać dalej to, co usłyszą, zwłaszcza jeśli czują, że pomoże im to zdobyć sympatię innych.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv