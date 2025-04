W tym tygodniu będziesz roztaczał wokół siebie dobrą energię. W pracy ktoś wtrąci się w twoje sprawy, ale ty doskonale sobie z tym poradzisz i odsuniesz tę osobę od siebie. Zajęte Byki powinny przyjrzeć się bliżej swojej miłości, czy aby przypadkiem kurczowo nie trzymają się kogoś, bo boją się sprawdzić, co się stanie, gdy odejdą. Wolne zaś powinny unikać wracania do przeszłości mimo nadarzającej się okazji.

Aura tego tygodnia obudzi w tobie determinację i siłę woli do działania. W pracy bądź ostrożny, bo ktoś zacznie namawiać cię do ryzykownego przedsięwzięcia, które przyniesie straty zamiast zysków. Zajęte Panny przestaną szukać wiatru w polu i docenią to, co mają, a w weekend zaplanują wspólne przyjemności. Wolne zaś będą intensywnie szukać miłości, choć niewiele się wydarzy.