Horoskop miłosny na 22-28.07.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Aira

Horoskop miłosny dla Barana

Zbyt długo odkładałeś na półkę pewne sprawy. Teraz mogą się ona na tobie zemścić. Zamiast się od nich odwracać, możesz wreszcie się nimi zająć tak, by zamknąć je raz na zawsze. Nie można ciągle szafować czyimiś uczuciami.

Ten tydzień upłynie ci pod znakiem spotkań towarzyskich i imprez. Ale jak we wszystkim tak i w imprezowaniu zachować musisz umiar. Zresztą przypominać ci będzie o tym twoja ukochana osoba, która będzie miała baczenie na twoje zabawy. W pracy będzie spokój. Musisz liczyć się tylko z tym, że część obowiązków przejmie za ciebie Lew. Taka jest decyzja szefa, a z nią, jak wiadomo się, nie dyskutuje.

Sprawdź także swój horoskop dzienny

Horoskop miłosny dla Byka

Ciągle nie możesz sobie odżałować źle podjętej decyzji. Nie zawsze dzieje się tak, jakbyśmy tego chcieli i trzeba się z tym liczyć. Może teraz zdejmiesz klapki z oczu i zrobisz tak, jak trzeba. Wybór należy do ciebie.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku?

To będzie dość intensywny tydzień. Sporo obowiązków spadnie na ciebie, zwłaszcza że kilka osób nie będzie obecnych w tym tygodniu. Sezon urlopowy w pełni. Ale ty sobie ze wszystkim poradzisz śpiewająco. Jesteś w końcu profesjonalistą, który zna się na rzeczy. Pamiętaj jednak o tym, by o pewnych sprawach porozmawiać z szefem. On nie zawsze wie, co i jak i może sobie zwyczajnie nie zdawać sprawy z pewnych sytuacji. Niech postawa Lwa i Barana zachęci cię do tej rozmowy.

Horoskop miłosny dla Bliźniąt

Jesteś już gotowy na coś zupełnie nowego. Przeszedłeś zmianę, która uczyni cię tylko silniejszym. Dziś już wiesz, że po raz kolejny nie popełnisz tego samego błędu. Zatem dodaj sobie sam odwagi do działania i ruszaj na podbój.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku?

To będzie po prostu dobry tydzień dla ciebie. Wszystko w nim będzie układało się po twojej myśli. W pracy w domy dosłownie będzie tak, jak tylko ty sobie tego życzysz. Wreszcie też uda ci się, w tym tygodniu spotkać z osobą spod znaku Raka lub Barana, z którą to planujesz spotkanie od kilku tygodniu i wciąż nie może ono dojść do skutku. Ten tydzień jest szansa na to, że może się to wreszcie udać.

Co przyniosą nadchodzące dni? Wróżka Aira zdradza szczegóły 123RF/PICSEL

Horoskop miłosny dla Raka

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku?

Ten tydzień może tobie upłynąć pod znakiem samym pozytywnych zmian. Jeśli jesteś singlem, długo nim nie pozostaniesz, bowiem szykuje się prawdziwa randka i tylko od ciebie zależy, czy po tej randce dalej coś z tego będzie. A warto, by było, zwłaszcza, że to Koziorożec a ty z nimi właśnie świetnie się przecież dogadujesz. Jeśli zaś jesteś w stałej relacji, to nic złego się wam nie przytrafi. Ale zawsze warto dmuchać na zimne.

Horoskop miłosny dla Lwa

Domowe szczęście zbudujesz na prawdzie tylko wtedy, kiedy sam kłamał nie będziesz. Jeśli tak robisz, nie oczekuj od kogoś, że będzie z tobą szczery. Wszelkie zmiany zacznij od siebie a potem wymagaj od innych.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku?

Możesz w tym tygodniu przeżyć kilka rozczarowań, zwłaszcza dotyczących twoich zawodowych relacji. Osoba, na którą liczyłeś, Bliźniak, zupełnie sobie nie radzi i raczej to nie jest praca dla niej. Postawiłeś na nie tego konia. To się zdarza. Również twój przyjaciel, Baran, zawiedzie ciebie w tym tygodniu. Ale to prawdziwy przyjaciel i ma prawo do wpadki a ty masz obowiązek jemu ją wybaczyć.

Horoskop miłosny dla Panny

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku?

To będzie dość spokojny tydzień. Nie będzie nic ani nie znajdzie się nikt, kto wyprowadzi ciebie z równowagi. Możesz zatem skupić się na tym, co jest najważniejsze. Pamiętaj, że to ty ustalasz priorytety oraz plan działania. Musisz potem konsekwentnie go przestrzegać. Jesteś w końcu przykładem dla innych. Wodnik bacznie ciebie obserwuje, bo jesteś dla niego autorytetem. Nie możesz tego zmarnować.

Horoskop miłosny dla Wagi

W nowym związku warto od samego początku ustalić pewne zasady i się ich trzymać. Nie ma mowy o złamaniu tych zasad. Zresztą, byłoby szkoda utracić tak pięknego partnerstwa. Daj z siebie wszystko a będziesz bardzo szczęśliwy.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku?

Ten tydzień upłynie tobie na sprawach związanych z pracą. Ale to się dobrze składa. Będziesz pracy oddany i będzie to miało swoje mocne strony. Szef zauważy twoje starania i nie pozostanie bez odpowiedzi. Doceni to w postaci podwyżki oraz jednorazowej premii. Taki zastrzyk pieniędzy bardzo się tobie przyda zwłaszcza, że jesteś wciąż przed urlopem. Szykuj się zresztą do wyjazdu. Ryba oraz Lew już są prawie gotowi na wspólny urlop.

Horoskop miłosny dla Skorpiona

Nie możesz ciagle reagować w tak porywczy sposób. Czasami trzeba się zastanowić i dopiero działać, ale nigdy odwrotnie. Ty wciąż najpierw wybuchasz a dopiero potem myślisz. Odwróć ten trend.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku?

W pracy wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Twoi współpracownicy oraz szef również dadzą z siebie wszystko, by wszelkie sprawy i projekty dopiąć na ostatni guzik. Będzie po prostu dobrze. Pod koniec tygodnia zaś, będzie trochę niezręcznie. Musisz bowiem odbyć pewną rozmowę z Rakiem i nie będzie ona dla was zbyt miła. Trzeba raz na zawsze ustalić pewne zasady waszej przyjacielskiej relacji. Jeśli komuś nie będą one pasowały, trzeba będzie pożegnać się raz na zawsze.

Horoskop miłosny dla Strzelca

Masz wreszcie szansę na złapanie równowagi w swojej partnerskiej relacji. Musicie tylko oboje coś ustalić raz na zawsze i tego przestrzegać. Tylko lub aż tyle. Szczęściem i miłością trzeba umieć się dzielić.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku?

To będzie dobry tydzień dla ciebie. Uda ci się wreszcie zakończyć różne projekty a co za tym idzie, spokojnie możesz czekać na profity płynące właśnie z ich ukończenia. To jednak nie wood, by spocząć na laurach ale ty dobrze o tym wiesz. Szef podejmie pewne nowe rozwiązania w pracy. Będą one na początku trochę niezręczne ale szybko przekonasz się, że są dobre i warto było je wprowadzić. Panna tylko na tym skorzysta. Ty zaś - podwójnie.

Horoskop miłosny dla Koziorożca

Ostatnio zbyt ostro potraktowałeś swoją ukochaną osobę. Teraz tak nie możesz działać, bo stracisz ją bezpowrotnie. Tylko szczera rozmowa w duchu wzajemnego szacunku przynieść może owoce. Czy jesteś na nią gotowy?

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku?

Skup się w tym tygodniu na relacjach ze swoimi bliskimi. To dotyczy rodziny oraz przyjaciół. Pamiętaj, że szafowanie czyimiś uczuciami może się skończyć źle, nie dla tej osoby, ale dla tej, która to robi. Pamiętaj o tym. Nie możesz też obiecywać gruszek na wierzbie. Może być tak, że z czymś nie dasz sobie rady ale powiedz to głośno i przyznaj się, że wziąłeś na swoje barki zbyt wiele. Będzie ci to wybaczone, zwłaszcza przez Wodnika i Barana.

Horoskop miłosny dla Wodnika

Raz na wozie, a raz pod nim. Uczucia są jak rollercoaster. Ale nie oznacza to, że można nimi szastać na prawo czy lewo. Jeśli swoich jesteś pewien, to wiesz co dalej masz robić. Ale co wtedy, kiedy jednak nie jesteś do końca ich pewien?

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku?

Podejmowanie decyzji będzie ci szło w tym tygodniu jak przysłowiowa krew z nosa. Nie będzie ani lekko ani łatwo a na pewno nie będzie miło. Jednak, jako przełożony, musisz się zmierzyć z tymi sprawami. Od ciebie bowiem zależy tak naprawdę dobrostan wszystkich pracownikow w tym twój własny. Wnioski pomogą ci wyciągnąć oraz je omówić, Panna i Waga. Wsłuchaj się dobrze w ich uwagi.

Horoskop miłosny dla Ryb

Czasami koniec bywa dobrym początkiem i daje siłę do pokonywania trudności. Dobrze, że jesteś w takim punkcie. Teraz możesz znów zacząć jeszcze raz ale na już zupełnie innych, własnych, zasadach.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku?

W tym tygodniu zrozumiesz kto jest twoim prawdziwym przyjacielem a kto tylko takiego udaje. Bez kilku ważnych rozmów się nie obejdzie. Zwróć uwagę zwłaszcza na Raka oraz Skorpiona. Czy oni oby na pewno są po twojej stronie? Z drugiej strony zestaw lojalność Panny i Byka. Teraz już wszystko rozumiesz. Nie zapominaj o właściwym odpoczynku. Regeneracja organizmu to podstawa.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv