Ta roślina zniszczy ci ogród. Rdestowiec japoński – co robić, gdy pojawi się na działce?

Rdestowiec to bylina o bardzo szybkim tempie wzrostu - w sezonie może osiągać wysokość do czterech metrów. Tworzy gęste zarośla z pustych w środku łodyg przypominających bambus. Liście są duże, intensywnie zielone, w kształcie serca lub z ostrym wierzchołkiem. Kwiaty drobne, białe lub kremowe, zebrane w luźne wiechy, pojawiają się późnym latem.

Czasem początkowy rozwój jest mało widoczny - to jedna, dwie łodygi. Zdarza się, że właściciel posesji przez pierwsze sezony nie zdaje sobie sprawy, z czym ma do czynienia.

Zignorowanie problemu prowadzi do szybkiego rozrostu rośliny. Im dłużej rdestowiec rośnie bez kontroli, tym trudniej go później usunąć.

1. Usuwanie mechaniczne (ręczne kopanie)

Usunięcie całych kłączy to najskuteczniejsza, ale też najtrudniejsza metoda. Korzenie trzeba wykopać na głębokość co najmniej dwóch do trzech metrów i dokładnie oczyścić teren. Jest to możliwe tylko na niewielkich obszarach i przy początkowej fazie rozwoju rośliny. Należy unikać rozdrabniania korzeni - każdy ich fragment może odrosnąć.