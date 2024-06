Podobno wszyscy jesteśmy spragnieni miłości. Marzymy o udanym związku i gronie zaufanych przyjaciół. Obawiamy się izolacji i odrzucenia, bo człowiek to istota stadna. W praktyce jednak różnie z tym bywa, bo niektórzy ponad wszystko cenią sobie nieskrępowaną wolność. Według astrologów nie jest to wcale rzadkie zjawisko. Są takie znaki zodiaku, które raczej niechętnie dopuszczają do siebie innych i wcale z tego powodu nie cierpią. Urodzeni w tych miesiącach potrafią odnaleźć się w towarzystwie, ale zawsze chodzą własnymi drogami. Z czego to wynika? Dlaczego Panna, Strzelec, Wodnik i Skorpion stoją po "samotnej stronie mocy"?

Panna - myśliciel

To typ myśliciela, który wszystko dogłębnie analizuje i długo się zastanawia. Z tego powodu raczej stroni od zawierania nowych znajomości, a czasami nawet odpycha od siebie najbliższych. Cały czas dąży do doskonałości, a to wymaga wsłuchania się we własne myśli. Lubi przebywać sam ze sobą, daje mu to poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad wszystkim.

Zodiakalna Panna lubi przebywać w samotności 123RF/PICSEL

Sprawdź także swój horoskop dzienny

Strzelec - spokój ducha

Dla wielu jego miejsce w tym zestawieniu może być zaskoczeniem. Na pierwszy rzut oka to dusza towarzystwa, ale na co dzień o wiele bardziej ceni święty spokój. Kiedy ma do wyboru imprezę z przyjaciółmi lub wieczór w łóżku z ambitną książką - z przyjemnością odda się lekturze. Strzelec najbardziej lubi to uczucie wewnętrznego spokoju i jak tylko ma możliwość zaznania tego, wykorzystuje ją.

Wodnik - samotnik

Uwielbia towarzystwo innych ludzi, jednak bywa to dla niego męczące. Z tego powodu częściej wybiera samotność, która daje mu równie dużo frajdy. Wtedy nie musi niczego udawać i jest panem swojego losu. I chociaż nazywa to szczęściem, to przychodzą często takie momenty, w których ma wrażenie, że odstaje od innych...

Skorpion - ufa tylko sobie

Astrolodzy twierdzą, że to jeden z najbardziej wybrednych znaków zodiaku. Zwłaszcza pod względem towarzyskim, bo rzadko przyjmuje zaproszenie do grona znajomych. A jak już przyjmie, to dokładnie analizuje, czy warto angażować się, chociaż na chwilę. Jeśli komuś ufa, to przede wszystkim samemu sobie. Przynajmniej wie, czego może się spodziewać.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv