Katarzyna to imię pochodzące z języka greckiego. Oznacza osobę czystą, bez skazy.

Imię Katarzyna było w Polsce niegdyś bardzo popularne. W 2019 roku imię Katarzyna nosiły 609 363 kobiety, co sprawiło, że było trzecie pod względem popularności, zaraz po Annie i Marii. Aktualnie coraz mniej nowo narodzonych dziewczynek jest tak nazywanych. W 2023 roku w Polsce urodziło się ich jedynie 316.

Kobieta o imieniu Katarzyna ma wiele dobrych pomysłów, ale tylko niektóre z nich udaje jej się wdrożyć w życie. Bliscy często określają jej życie jako pasmo niewykorzystanych szans. Zdarza się, że nie kończy tego, co właśnie zaczęła, rzucając się w wir pracy i nowych okoliczności. Mimo wszystko niemal zawsze jest z siebie zadowolona. Mocno ufa swojej inteligencji, niekiedy ślepo brnąc w to, co ta jej podpowiada. Dobrze znosi porażki, bo często ich pojawienie się przypisuje winie innych, a nie sobie.