Pełnia Księżyca w Bliźniętach. Dlaczego nazywana jest Mroźnym Księżycem?

Listopadowa pełnia księżyca jest ostatnią z serii jesiennych pełni, które przyniosły nam wiele zawirowań w naszych życiowych sprawach, według astrologów. Tym razem pełni w listopadzie przyświecać będzie znak Bliźniąt, a sama pełnia zwana jest także "Mroźnym Księżycem", "Księżycem Bobra" lub "Ciemnym Księżycem".

Wszystkie te nazwy nawiązują do nadchodzącej zimy. Najbardziej oczywisty jest oczywiście "Mroźny Księżyc". Pełnia ta pojawia się po prostu wtedy, kiedy jest już mroźno i czuć w powietrzu zimę.

"Ciemny Księżyc" nawiązuje do mroku, który trwa coraz dłużej w ciągu doby, a "Księżyc Bobra" mówi o tym, że zwierzęta aktywnie przygotowują się na nadchodzące chłody, w tym bobry.

Kiedy pojawi się Księżyc Bobra? Wypatruj tej daty

Pełnia Ciemnego Księżyca pojawi się na niebie 27 listopada, a swoje maksimum osiągnie o godzinie 10.16. Ta ostatnia jesienna pełnia jest czasem podsumowania, zamyka ona pewien cykl, bo wiąże się z przejściem jesieni w zimę.

To moment, w którym mamy szansę zamknąć wszelkie sprawy, by przygotować się na nadejście nowego. Dodatkowo tej pełni towarzyszy znak Bliźniąt, a znak ten kocha ruch, zmienność.

To wszystko pcha nas ku aktywności i zmianom.

Pełnia Księżyca w Bliźniętach. Jak wykorzystać ten czas?

Okres zmian, którym sprzyja pełnia Księżyca w Bliźniętach jest doskonały do odnalezienia balansu w życiu. Ruch, aktywność, które wzmaga obecność znaku Bliźniąt, przyspieszą niektóre sprawy, by móc doprowadzić je do końca.

To, co wydarzy się podczas tej pełni, jest dążeniem do harmonii. Poszczególne znaki mogą różnie odczuwać tę fazę księżyca w listopadzie. Znaki ziemskie będą odczuwać szczęście, ulgę. Będą one zdeterminowane, by osiągnąć zaplanowany wcześniej cel.

Pełnia Księżyca w listopadzie kończy serię jesiennych pełni

Znaki zodiaku powietrzne będą miały szansę spełnić swe marzenia. Mogą spodziewać się tego, że Kosmos ześle im sprzyjający, dmuchający w ich żagle wiatr.

będą miały szansę spełnić swe marzenia. Mogą spodziewać się tego, że Kosmos ześle im sprzyjający, dmuchający w ich żagle wiatr. Znaki ognia powinny być czujne i przyjrzeć się lepiej swojemu zdrowiu oraz rodzinie. To dla nich czas sprawdzenia stanu zdrowia, przeprowadzenia badań kontrolnych i czas szczerych rozmów z najbliższymi.

Znaki wodne będą miały czas na refleksje. Dzięki głębokim rozważaniom na temat swojego życia, będą mogły uniknąć poważnych życiowych błędów.