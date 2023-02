Za najmniej uczciwe znaki zodiaku w astrologii uważa się osoby, które mają największe predyspozycje, aby zawieźć nasze zaufanie

Oto lista czterech największych potencjalnych oszustów wśród znaków zodiaku, na których lepiej uważać w życiu. Bez wahania zdradzą bliską osobę, jeśli tylko uznają to za opłacalne

Cztery najmniej uczciwe znaki zodiaku. Kłamią, zdradzają i wyjawiają sekrety

Charakter danej osoby to dość indywidualna kwestia i składa się na niego wiele różnych czynników. Nie powinniśmy oceniać kogoś jedynie na podstawie jego znaku zodiaku.

W formie ciekawostki warto jednak dowiedzieć się, kto w kole zodiakalnym może mieć największe predyspozycje, aby stać się zawodowym oszustem. Oczywiście poniższą listę potraktujmy z przymrużeniem oka.

Za najmniej uczciwe znaki zodiaku uznać możemy:

Bliźnięta

Skorpiona

Koziorożca

Wodnika

Bliźnięta (23 maja-21 czerwca). Zdradzają na potęgę

Bliźnięta potrafią po mistrzowsku ukrywać swoje kłamstwa tak, aby nikt nie dostrzegł, że blefują. Raczej nie zdarza im się zgubić w "zeznaniach". W dodatku ich podwójna, nieco szalona natura, często bywa przyczyną nieprzemyślanych zachowań. Skoki w bok mogą zdarzać się częściej niż u innych znaków. Jeśli nie są w stu procentach usatysfakcjonowane relacją, bez wahania zdradzą partnera.

Zdjęcie Zodiakalne Bliźnięta często ulegają emocjom. Dlatego znajdują się na szczycie listy nieuczciwych znaków zodiaku, które zdradzają / 123RF/PICSEL

Skorpion (23 października-22 listopada) To urodzony manipulator

Zodiakalnego Skorpiona zdecydowanie zaliczyć można do najbardziej nieuczciwych znaków zodiaku. Często kłamie on dla osiągnięcia własnych korzyści, a praktyka czyni przecież mistrza. Skupia się wyłącznie na tym, co dzieje się "tu i teraz", nie myśląc o ewentualnych konsekwencjach. Pragnie czuć, że żyje. Bez większych oporów wyjawi sekret przyjaciela lub zacznie flirtować z jego nową dziewczyną...

Zdjęcie Skorpiony są nieuczciwe tak często, że praktycznie nie kontrolują swych kłamstw / 123RF/PICSEL

Koziorożec (22 grudnia-19 stycznia). Dla sukcesu zrobi dosłownie wszystko

Nie bez powodu Koziorożce są uznawane za najbardziej wyrachowany znak zodiaku. Zwłaszcza w życiu zawodowym nie zawahają się, aby zdradzić kolegów z pracy dla awansu czy innej korzyści. Ich ambicja sprawia, że często kłamią jak z nut, raniąc przy tym bliskie im osoby. Nie warto zdradzać im swoich tajemnic, jeżeli nie jesteśmy stuprocentowo przekonani, że nie zdradzą nas przy pierwszej lepszej okazji.

Zdjęcie Koziorożce dla sukcesu są w stanie poświęcić własne sumienie / 123RF/PICSEL

Wodnik (21 stycznia-18 luty). Kłamie, aby "zachować twarz"

Wodniki kłamiąc, nie mają szczególnie złych intencji. Są jednak urodzonymi plotkarzami, którzy uwielbiają błyszczeć w towarzystwie. Ich pragnienie znajdowania się w centrum uwagi jest tak silne, że nie zawahają się przeinaczyć faktów, aby ich opowieść wydawała się ciekawsza, niż miało to miejsce w rzeczywistości. Często wyjawiają przypadkowym osobom "pikantne" szczegóły z życia przyjaciół. Taka już ich natura.

Zdjęcie Wodniki lubią plotkować, a to często bywa przyczyną ich zguby / 123RF/PICSEL

