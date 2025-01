Co przyniesie czwartek, 30 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy dla Barana - Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą totalnie opętaną jakąś ideą. Człowiek ten nie patrzy na świat racjonalnie i ma tendencję do przypisywania innym mrocznych intencji. Nie bierz jego słów do siebie, ale też trzymaj się na bezpieczny dystans, jeśli emocjonalne dysputy Cię męczą. W finansach istnieje ryzyko napotkania czarującego oszusta.

Horoskop tarotowy dla Byka - Karta 9 Buław

W życiu prywatnym czas przegrupować siły. Rozeznaj się, kto Ci sprzyja, kto jest obojętny, a kogo lepiej teraz unikać. Nie trać czasu i energii na konfrontację. Nic Ci to nie da, a wręcz zaszkodzi w oczach potencjalnych sprzymierzeńców. Zachowuj się z godnością. W finansach wybieraj rozważnie, natomiast nie przebieraj. Gdy ktoś oferuje pomoc, okaż wdzięczność.

Horoskop tarotowy dla Bliźniąt - Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych widać spełnione nadzieje, zadowolenie z siebie i ze swojego otoczenia. Nie potrzebujesz nowych przyjaciół ani egzotycznych podniet. Możesz zaangażować się w kolejne związki, jednak nie spodziewaj się, że cokolwiek Ci one zrekompensują. Wszystkie odpowiedzi masz w sobie. W finansach masz dobrą pozycję do negocjacji, co warto wykorzystać.

Horoskop tarotowy dla Raka - Karta As Buław

W relacjach prywatnych ktoś może wyciągnąć do Ciebie pomocną dłoń lub znajdziesz uczucie, które nada sens kolejnym Twoim dniom. Serce wciąż pragnie wielkich emocji. Nie odmawiaj ich sobie. Burzą się w Tobie soki życia, a to oznacza, że należy działać! W finansach zyskujesz właśnie zielone światło, by coś rozpocząć lub możesz wywalczyć sobie zgodę.

Horoskop tarotowy dla Lwa - Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie miłość, przebaczenie, pogodzenie się, rozpoczęcie wszystkiego od nowa, wskrzeszenie nadziei. Ktoś nieobeznany w sztuce kontaktów towarzyskich będzie bardzo polegał na Twoim przewodnictwie, podpowiedziach. W finansach możesz zarobić na czymś, co jest Twoją pasją, znaleźć inspirację do działania.

Horoskop tarotowy dla Panny - Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie pauza, ograniczenie kontaktów, moment zastanowienia się. Niektórzy wpadają w panikę, gdy związek staje się poważny. Jeśli masz do czynienia z wolnym, niebieskim ptakiem, to rozmowy o prozie życia mogą okazać się przytłaczające. W finansach ktoś nie jest gotowy, by podjąć się zadania, wejść do gry. Nawet dla świetnej oferty.

Horoskop tarotowy dla Wagi - Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś jest zbyt przytłoczony rzeczywistością, by myśleć o miłości. Ty również staraj się ulżyć sobie w codziennych trudach. Nie żyj "od problemu do problemu". Unikaj też łatwych rozwiązań, przelotnych znajomości bez poczucia odpowiedzialności. Mogą tylko dołożyć zmartwień. W finansach czas coś zakończyć, a potem zacząć od nowa z czystą kartą.

Horoskop tarotowy dla Skorpiona - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych może czekać Cię przelotna przygoda. Sprawi ona przyjemność, jeśli podejdziesz do niej... niefrasobliwie, bez nadmiernych oczekiwań. Druga Strona nie myśli o przyszłości ani o przeszłości. Nie pyta o Twoje minione dni, a oferuje Ci wyłącznie piękną teraźniejszość. W finansach trzeba będzie przywiązać wagę do spraw materialnych. Uwaga na zgubę!

Horoskop tarotowy dla Strzelca - Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą delikatną i wrażliwą, która jest Tobą zaintrygowana, ale nie chce ujawniać swoich sekretów. Odkrywanie tego kogoś może okazać się długotrwałym choć fascynującym procesem. Nie feruj wyroków i nie domagaj się definicji. W finansach braki w wiedzy praktycznej możesz nadrobić umiejętnością nawiązania relacji.

Horoskop tarotowy dla Koziorożca - Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych warto uruchomić teraz zdolność przewidywania. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Kontroluj sytuację i komunikuj się otwartym tekstem. Lepiej usłyszeć, że powiedziało się coś za ostro niż... niewyraźnie. W dyskusjach prawda zatriumfuje. Dobrze, aby była po Twojej stronie. W finansach staraj się szybko zrealizować cel, nie zwlekaj.

Horoskop tarotowy dla Wodnika - Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych możliwe będzie odrodzenie piękna i nadziei. Ktoś może udzielić Tobie pomocy, poratować dobrą radą lub chociażby ciepłym słowem. Jeśli chcesz podnieść kogoś na duchu, pokaż mu zachwycające miejsce lub pomóż pielęgnować ciało, na powrót zachwycić się sobą. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki oczyszczeniu, odnowieniu przedmiotów.

Horoskop tarotowy dla Ryb - Karta Kapłan

W relacjach prywatnych konieczne może okazać się wyrzeczenie czegoś, poświęcenie dla dobra rodziny, bezwzględne przestrzeganie zasad. Los może Cię rzucić w otoczenie, w którym dominują konserwatywne wartości. Nie ma co się sprzeczać z ludźmi. Lepiej dać im przykład swoją postawą. W finansach możesz zarobić dzięki odkrywaniu przeszłości, pielęgnowaniu historii.

