Seniorze, uważaj na ten błąd w sklepie! Nie każdy twaróg ci posłuży

Miękki, lekkostrawny, pełny białka i wapnia - twaróg to prawdziwy przyjaciel seniora! Ale czy każdy jest dobry? Chudy, półtłusty, tłusty, a może bez laktozy? Sprawdzamy, który twaróg wybrać po 60., na co zwrócić uwagę w sklepie i jak go podać, żeby był smaczny i naprawdę wartościowy.