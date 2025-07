Media w całym kraju rozpisują się o hotelu przypominającym liniowiec. Wokół jego budowy toczyła się wśród Polaków dyskusja, a głosy rozłożone były niemal równo na pół: opinie o "koszmarze niszczącym wizerunek polskiego wybrzeża" równoważyły zachwyty: "Takiego miejsca brakowało w tym kraju, nareszcie hotel na poziomie". Nie da się nie być pod wrażeniem: 1,2 tys. pokoi, które pomieścić mają do 3 tys. gości, 11 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne, największa w Polsce sala konferencyjna na 4 tys. osób, baseny zewnętrzne i kryte, boiska, korty i ścianka wspinaczkowa, a nawet sala kinowa. Przeciętna wielkość pokoju wynosić ma ok. 50 metrów kwadratowych, czyli przestrzeń typowego mieszkania w bloku. Goście będą mogli skorzystać ze strefy sypialnianej, rozrywkowej i odpoczynku, a także z garderoby. Większość pokojów zapewniać ma widok na morze, co dla wielu gości może być dodatkowym atutem, pozostali będą cieszyć się widokiem na okoliczne lasy . Kurort zapewni więc gościom to, co zwykle znajdujemy na zagranicznych wakacjach typu all inclusive - ale w kraju. Imponująca bryła budynku przyciąga turystów od momentu rozpoczęcia budowy i - czy tego chcemy, czy nie - stała się niemal wizytówką okolicy.

Teren wokół kolosa wygląda na przygotowany na gości, są już nasadzenia zieleni, okazała palma, budynek również wygląda na gotowy go otwarcia. Co się więc dzieje, dlaczego nadal nie podaje się informacji o dacie otwarcia? Od momentu wycinki ok. 1500 drzew podczas przygotowywania terenu do zagospodarowania, aż do teraz, nie brakowało przeszkód. Pandemia, śmierć właściciela sieci Tadeusza Gołębiewskiego w 2022 i trudności z uzyskaniem pozwoleń. Surowa opinia publiczna i oczy zwrócone od samego początku na tę inwestycję także nie dodawały wiatru w żagle. I tak oto mija 7 lat od momentu rozpoczęcia budowy. Zniecierpliwieni internauci już rozpoczęli dodawanie opinii na temat obiektu, który nawet nie otworzył swoich drzwi dla gości. Od skrajnie złych do pełnych zachwytu, spotkać można nawet komentarze sugerujące wstrzymywanie się z planowaniem tegorocznego urlopu w oczekiwaniu na możliwość rezerwacji pokojów w Gołębiewskim w Pobierowie, choć szanse na to, by meldunek jeszcze w tym sezonie miał szansę się wydarzyć, są nikłe. Bliższe prawdy mogą być pogłoski o tegorocznej jesieni.