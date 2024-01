Tarot na 15 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: 7 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że nie będziesz robić afer i wszystkie potrzebne sprawy załatwisz dyskretne. Honor bywa zbyt często mylony z Ego. Czasem lepiej wemknąć się tylnymi drzwiami, niż wpadać w czyjąś egzystencję z hukiem, wyważając główną bramę. W finansach weź, co się da i zapewnij sobie sieć kontaktów. Nie zdradzaj wszystkich swoich planów. W zdrowiu uwaga na urazy kończyn.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: 4 Buław

W życiu osobistym ktoś liczy, że zbudujesz pomost dla miłości, będziesz zabiegać usilnie o porozumienie. Ciąży na tobie odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za przyszłe pokolenia. Zadbaj, aby twoje dzieci lub wnuki miały po swojej stronie oddanych krewnych. W finansach pamiętaj, że tylko praca zespołowa pomoże osiągnąć większy sukces. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na staw skokowy.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie utracisz nadziei i będziesz stale podążać za swoją przewodnią gwiazdą. Zamknij oczy na podszepty złośliwych ludzi, plotki, głosy zwątpienia. Czy warto zabiegać o związek? Dopóki uważasz, że warto, to warto. Jesteś swoim własnym kompasem. W finansach trzeba odciąć się od dotychczasowych doświadczeń, szukać nowych rozwiązań. W zdrowiu uwaga na artretyzm.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: 8 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zawróci cię z drogi. Czy byłoby to jednak właściwe? W którymś momencie doskonale wiemy, czy dana relacja nam służy, czy nas rozwija, czy może jeszcze wywołać uśmiech na twarzy. To wyłącznie przyzwyczajenie i strach przed zmianą wstrzymują nas od zrobienia kroku. W finansach możesz wejść na trudny rynek, mieć burzliwy początek. W zdrowiu uwaga na pęcherz.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: Świat

W życiu prywatnym ktoś liczy, że powiesz: "jutro nadeszło właśnie dziś" i porwiesz tę osobę do wspólnego tańca. Każdy moment jest dobry, by celebrować miłość. Drobne gesty poruszają najbardziej. Pokazują one, jak dobrze znasz drugą stronę i z jaką czułością traktujesz skryte zakamarki jej osobowości. W finansach możesz mieć korzystne transakcje z obcokrajowcami. W zdrowiu możliwa ciąża.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: 10 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że wyjdziesz z roli ofiary, a trudna sytuacja skłoni cię do działania. Czy znasz powiedzenie, że czasem trzeba sięgnąć dna, by mieć się od czego odbić w górę? Być może to jest właśnie ten moment. Pomyśl, że żadna rzeczywistość nie jest równie straszna jak twoje obawy. W finansach nie czas na bezradność. Rób małe kroczki do przodu. W zdrowiu uwaga na nerwobóle.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: As Buław

W relacjach osobistych ktoś oczekuje, że dasz sobą pokierować. Ta współpraca będzie dyskretna. Na zewnątrz musisz prezentować siłę, energię, odwagę. Uwzględniaj natomiast życzenia i potrzeby osób, które za tobą stoją. Wówczas miłość ma szansę rozkwitnąć. W finansach pewnie trzymaj ster swojego biznesu, bierz odpowiedzialność za swoje decyzje. W zdrowiu uwaga na osłabienie, zaniki energii.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: 10 Mieczy

W kontaktach osobistych ktoś ma nadzieję, że dasz sobie spokój z pewną wizją, uczuciem, żalem. Pora zamknąć za sobą niektóre sprawy - nawet jeśli wydają ci się niedokończone. Życie tym różni się od książek, że nie wymaga dopełnienia wszystkich wątków, aby można było je uznać za udane. W finansach działaj jeszcze zanim sytuacja cię do tego zmusi. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na bóle.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: 3 Buław

W relacjach osobistych ktoś w pełni wspiera twoje marzenia i życzy ci totalnej niezależności. Zakończenie lub otwarcie związku nie będzie teraz problemem. Szykują ci się też raczej nieformalne kontakty, podczas których nie padnie żadna deklaracja. Możliwe, że spotkasz fascynującą osobę w podróży. W finansach możesz udać się na wyprawę, która wzbogaci cię i nauczy wiele. W zdrowiu uwaga na żylaki.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: 3 Kielichów

W życiu prywatnym szanuj swoje osiągnięcia i pamiętaj, co przynosisz do metaforycznego, wspólnego stołu. Nie daj sobie wmówić, że twój wkład jest nic nie wart. Nie umniejszaj własnych ani cudzych możliwości. Pamiętaj, że jeśli ktoś jeszcze się nie wykazał, to wcale nie oznacza, że tego nie zrobi. W finansach możliwa będzie spółka z dwiema osobami. W zdrowiu bardzo możliwa będzie teraz ciąża.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: Rydwan

W życiu prywatnym ktoś liczy, że przestaniesz się wahać i ruszysz z miejsca. Każdy wybór będzie lepszy niż wieczne niezdecydowanie. Nie zawsze dostajemy coś, co nas totalnie uszczęśliwia. Zawsze jednak możemy zmienić swoje nastawienie i wyciągnąć z okoliczności wszystko, co najlepsze. W finansach możliwy będzie awans, nowe wyzwania, które cię wzbogacą. W zdrowiu uważaj na zawroty głowy.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 8 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie przestraszysz się zmian i przyjmiesz z otwartymi ramionami nową miłość, marzenia, wsparcie. Jeśli Twój związek przeżywa marazm, to uważaj, bo może pojawić się ktoś, kto szybko wykorzysta rozluźnienie więzi. Nie warto żadnych obietnic traktować jako danych raz na zawsze. W finansach utrzymuj stały kontakt z informatorami. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.