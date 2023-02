Wydawać by się mogło, że sukces zawodowy zależny jest głównie od naszego doświadczenia i posiadanej wiedzy. Okazuje się jednak, że mocny wpływ na naszą karierę ma... znak zodiaku. Wiedzieliście na przykład, że Byk nie nadaje się do pracy przy biurku?

Horoskop zawodowy: Baran

Zodiakalny Baran to urodzony przywódca. Ciężko pracuje mu się w miejscu, w którym ma nad sobą kierowników. Woli sam sobie być szefem. W przeciwnym razie włącza się w nim duch rywalizacji, który "po trupach do celu" będzie dążyć do awansów.

Uwielbia rywalizację, co idealnie sprawdzi się w zawodzie sportowca. Jego dążenie do bycia tym jedynym skłania go również do założenia własnej działalności. Ci, co jednak wolą stałą pracę, dobrze sprawdzą się jako nauczyciele lub policjanci.

Horoskop zawodowy: Byk

Byk stara się mocno angażować w otrzymane zadania. Da z siebie sto procent, o ile nie odczuwa presji czasu. Najlepiej pracuje w grupach, gdyż wtedy może pomagać innym. Sam jednak nie dąży do osiągnięcia wysokich stanowisk. Te cechy wskazują na to, że Byki to najlepsi pracownicy fizyczni. Dobrze sprawdzą się w branży budowlanej. Będą również dobrymi ekologami lub osobami z działu wsparcia technicznego .

Horoskop zawodowy: Bliźnięta

Osoby spod znaku Bliźniąt pozytywnie patrzą na swój rozwój zawodowy. Uwielbiają nabierać doświadczenia, lecz kiedy osiągną pewien próg, szybko się nudzą. Nie potrafią współpracować z innymi i chcą robić wszystko na własną rękę. Aby praca nigdy im się nie znudziła, zalecamy wybranie kariery kierowcy. Dzięki temu Bliźnięta ciągle poznawać będą nowych ludzi i nowe miejsca. Świetnie sprawdzą się również w branży medialnej.

Zdjęcie Bliźnięta chętnie przyjmą nowe wyzwania zawodowe. Jaka branża jest idealna dla nich? / materiał zewnętrzny

Horoskop zawodowy: Rak

Raki bardziej skupiają się na rodzinie i bliskich niż na swojej karierze zawodowej. Są oddane ludziom dookoła, a zawód jest tylko źródłem dochodów. Osoby spod tego znaku nie tolerują presji. Kochają za to kontakt z innymi ludźmi. Ich poświęcenie sprawdzić się może w zawodzie lekarza lub weterynarza. Będą również idealnymi pracownikami przy opiece nad osobami starszymi i schorowanymi.

Horoskop zawodowy: Lew

Lwy to osoby pewne siebie, które nie boją się wyzwań. Starają się za wszelką cenę osiągnąć cel, który sobie postawią i są bardzo pewne siebie. Te cechy powodują, że zbierają sobie dużo nieprzyjaciół wśród współpracowników. Aby uniknąć z nimi współpracy, lepiej zostawić je na szczeblu kierowniczym. Jako iż uwielbiają rozgłos, mogą być również świetnymi aktorami, muzykami lub po prostu celebrytami.

Horoskop zawodowy: Panna

Panny są świadome swoich umiejętności. Jednak pomimo ich zaangażowania, nie będą dobrymi kierownikami. Wszystko przez ich brak zorganizowania pod presją czasu. Kiedy jednak mogą coś zrobić ze spokojem, możemy być pewni, że ich praca będzie wykonana starannie. Dlatego też osoby spod tego znaku powinny zastanowić się nad pracą biurową. Dobrze poradzą sobie również jako sekretarki lub asystentki.

Zdjęcie Zodiakalne Panny świetnie sprawdzą się w pracach biurowych, jako sekretarki lub asystentki / Anatol Chomicz / Forum / Agencja FORUM

Horoskop zawodowy: Waga

Wagi są gadatliwe i kochają kontakt z innymi ludźmi. Praca w grupie dodaje im energii, a ich otwarcie na ludzi tworzy pewne względy u współpracowników. Często za cel wybierają sobie awans, lecz wiedzą, że bez ciężkiej pracy nic nie osiągną. Z taką charyzmą i podejściem do pracy świetnie sprawdzą się jako prawnicy czy negocjatorzy. Ich zdolności interpersonalne znajdą również ujście w branży handlowej lub marketingowej.

Horoskop zawodowy: Skorpion

Skorpiony cenią sobie czerpanie ze swojej pracy satysfakcji. Wolą czerpać przyjemność z obowiązków niż gonić za awansem. Jednak jeśli coś nie daje im już takiej radości co wcześniej, rezygnują i szukają nowych wyzwań. Są także fatalnymi współpracownikami. Ciągłą dawkę przygód może im dać praca jako detektyw lub policjant. Ciekawscy świata sprawdzą się również w pracy związanej z ezoteryką.

Zdjęcie Skorpiony sprawdzić się mogą w pracy, która jest związana z ezoteryką / pexels.com

Horoskop zawodowy: Strzelec

Zodiakalne Strzelce uważają, że będąc zwykłym pracownikiem, marnują swój potencjał. Wierzą, że powinny osiągnąć coś więcej i pracować tam, gdzie mogą się rozwijać. Mają głowę pełną pomysłów, lecz często pod wpływem nudy szukają nowej pracy. Dla takich aktywnych osób sprawdzić się może praca jako tancerz, artysta lub kucharz. Dobrze poradzą sobie również w branży turystycznej.

Horoskop zawodowy: Koziorożec

Koziorożce pracę stawiają na wysokim miejscu swoich priorytetów życiowych. Ciągle szukają nowych wyzwań, podnosząc sobie poprzeczkę. Nie wymagają jednak tego samego od innych i starają się pomóc słabszym. Ciągle chcą się samodoskonalić, dlatego też świetnie sprawdzą się na stanowisku dyrektora. Otwartość na nowe wyzwania również otwiera im furtkę do kariery w bankowości lub branży nieruchomości. Mogą też spróbować swoich sił jako architekci.

Horoskop zawodowy: Wodnik

Wodniki nie tolerują pracy, która jest monotonna. Potrzebują ciągle nowej dawki wyzwań, gdyż inaczej szybko poszukają innego zajęcia. Nie akceptują również pracy dla kogoś, gdyż często czują, że wykonują obowiązki z przymusu. Kochają swobodę w podejmowaniu decyzji. Dlatego też świetnie sprawdzą się jako freelancerzy . Mogą również być dobrymi muzykami, aktorami czy pisarzami.

Horoskop zawodowy: Ryby

Ryby wydają się takimi osobami, dla których jakakolwiek kariera w przyszłości to wyzwanie. Regularnie zmieniają kierunki kształcenia, by finalnie iść do pracy o zupełnie innej tematyce. Przez wieczne niezdecydowanie i błądzenie, wielu współpracowników nie potrafi im zaufać. Sprawdzą się jednak w pracy, w której wszystko zależy wyłącznie od nich. Zagubione Ryby mogą więc spróbować swoich sił w branży artystycznej.

