może wpływać na nasze podejście do związków, zachowanie w stosunku do partnera, a nawet życie seksualne. Jak można się domyślić, nie wszystkie połączenia w horoskopie są równie udane Niektóre znaki zodiaku nie pasują do siebie w łóżku, a jeśli pomiędzy dwoma osobami nie ma chemii, relacja miłosna po prostu nie ma sensu. Rozwiewamy więc wątpliwości co do tego, które znaki zodiaku są najlepszymi kochankami

Baran i Strzelec - dopasowanie znaków zodiaku, które łagodzi konflikty

Te znaki zodiaku do siebie pasują. Baran i Strzelec kochają towarzystwo innych ludzi, ale najbardziej cenią siebie nawzajem. Są bardzo energetyczne, ale są również dla siebie ostoją w trudnych chwilach. Nawzajem łagodzą swoje trudne charaktery i wydobywają z nich to, co najlepsze.

W łóżku Baran i Strzelec stanowią niezwykle żywiołowe połączenie. Nie wstydzą się swoich ciał i chętnie sięgają po gadżety erotyczne, aby sprawić sobie dodatkową przyjemność. Można więc przyjąć, że to idealny "perfect match", a jedyną przeszkodą, jaka może pojawić się w ich związku, jest trzecia osoba. Niestety wśród znaków zodiaku, które zdradzają najczęściej, Baran i Strzelec znajdują się na szczycie listy.

Byk i Rak - idealna kompatybilność w każdej sferze życia

Rak i Byk to kolejne świetne dopasowanie znaków zodiaku. Oboje są realistami, więc wspólne życie nie stanowi dla nich problemu. Tworzą silny i stabilny związek, w którym każdy z nich świetnie się odnajduje. To domatorzy, którzy wszelkie problemy w życiu rozwiązują dialogiem, ale wcale nie oznacza to, że w ich relacji brakuje ekscytujących momentów.

Byk i Rak to również dopasowane w łóżku znaki zodiaku. Nie są może najbardziej namiętnymi kochankami w zodiaku, ale potrafią nawzajem słuchać o swoich potrzebach. Z czasem ich relacja jedynie zyskuje w tym aspekcie, a do rozłamu dochodzi jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. przy częstych kłótniach o pieniądze.

Zdjęcie Byk i Rak to znaki zodiaku, które czerpią największą radość ze wspólnego spędzania czasu / 123RF/PICSEL

Bliźnięta i Wodnik - magnetyczne przyciąganie w łóżku i w życiu

Bliźnięta i Wodnik to powietrzne znaki, które ponad wszystko cenią sobie wolność, a jednak razem są w stanie stworzyć udaną relację, pełną swobody i miejsca na własną przestrzeń. Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć. Zwłaszcza, że w ich wspólnym życiu nie brakuje podróży i ekscytujących momentów.

Jeśli tylko po kilku miesiącach zauroczenia każde z nich nie znajdzie dla siebie kogoś nowego, mogą być dla siebie bratnimi duszami. Zarówno Bliźnięta, jak i Wodnik lubią eksperymentować w łóżku, więc ich życie seksualne na pewno będzie udane. Jedynym, co może zniszczyć tak ogniste uczucie, jest natłok domowych obowiązków, którym żaden z tych znaków zodiaku nie lubi się oddawać.

Koziorożec i Panna - te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć

Udane dopasowanie znaków zodiaku to także Panna i Koziorożec. Ich miłość jest dojrzała i praktyczna, ale to wcale nie musi być nic złego. Łączy ich racjonalne podejście do życia i to, że oboje brzydzą się nieuczciwością. Zdrada byłaby zaś dla nich najgorszym upokorzeniem.

Wbrew pozorom, wśród znaków, które są najlepszymi kochankami, Panna i Koziorożec zajmują czołowe miejsca. To dlatego, że są partnerami pełnymi zaangażowania. Pracują nad sobą w każdej sferze życia, ponieważ dążą do perfekcji. Kiedy więc odnajdą już swoją "drugą połówkę", z ogromną pasją oddają się również zaspokajaniu partnera.

Zdjęcie W związku Panny i Koziorożca nie brakuje namiętności / 123RF/PICSEL

Lew i Waga - pragną siebie nieustannie, aż lecą iskry

Wśród 12 znaków zodiaku dobrą kompatybilność wykazują również Lew i Waga. Osoby spod tych znaków szybko się nudzą, dlatego dużo czasu może zająć im odnalezienie siebie nawzajem. Kiedy jednak już się to wydarzy, często powstaje związek na całe życie.

Pomimo trudnych charakterów, Lew i Waga tworzą silną parę, która wspiera się w osiągnięciu życiowego sukcesu i neutralizuje swoje wady. Oboje są bardzo inteligentni i z reguły przywiązują dużą wagę do samorozwoju. Lew wspiera Wagę, gdy ta zaczyna wątpić we własne możliwości, a Waga jako jedyna potrafi powstrzymać wybuchowy charakter Lwa przed "eksplozją". W sypialni te znaki zodiaku również doskonale się uzupełniają.

Skorpion i Ryby - pełne zrozumienie i podział obowiązków

Jedynie emocjonalne Ryby są w stanie stopić twardą emocjonalną skorupę Skorpiona. Ten znak zodiaku na pierwszy rzut oka może wydawać się zimny i nieczuły, jednak w głębi duszy pragnie otworzyć się na miłość. Jeśli mu się to uda, można liczyć na to, że relacja Skorpiona i Ryb będzie pełna szacunku i ciepła.

Skorpion może pomóc marzycielskiej Rybie zejść nieco na ziemię, bo ta niekiedy ma tendencję do idealizowania związku i podnieść ją po ewentualnych miłosnych porażkach z przeszłości. Ta para uczy się od siebie nawzajem przez całe życie. Ich relacja jest intymna i pełna zrozumienia.

Niepasujące do siebie znaki zodiaku. Zero chemii i powiew monotonii

Wiemy już, pomiędzy kim w zodiakach najbardziej iskrzy. Dowiedzmy się zatem jeszcze, które znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem, bo po prostu nie pasują do siebie w łóżku i w życiu?

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku wcale do siebie nie pasują / 123RF/PICSEL

Baran i Ryby - jeśli chodzi o to, które znaki zodiaku zdradzają najczęściej, Barany są na szczycie listy. Niestety pragnące szczerego uczucia Ryby nigdy nie będą w takim związku szczęśliwe.

Byk i Bliźnięta - to znaki zodiaku, które nie powinny być razem. Zmienne jak powietrze Bliźnięta nie będą szczęśliwe, prowadząc stabilny tryb życia preferowany przez przyziemne, kochające rutynę Byki.

Rak i Waga - te znaki zodiaku nie pasują do siebie, nawet jeśli jest pomiędzy nimi chemia. Dzieli je przede wszystkim tryb życia. Energetyczne Wagi i Raki - domatorzy to ogień i woda w horoskopie. Trwała relacja jest niemalże nierealna.

Lew i Skorpion - znaki zodiaku, które nie pasują do siebie w łóżku. Oboje chcą na siłę dominować, a to niestety jest nie do zniesienia dla obojga.

Panna i Wodnik - dzieli je absolutnie wszystko. Panna jako najbardziej przyziemny znak zodiaku w połączeniu z bujającym w obłokach Wodnikiem nie zwiastuje niczego dobrego.

Strzelec i Koziorożec - Strzelec lubi, kiedy dużo się wokół niego dzieje, a Koziorożec bywa do bólu przewidywalny i pragmatyczny. Takie połączenie to zerowa chemia i brak tematów do rozmów.

Znaki zodiaku w horoskopie. Sprawdź, jakim jesteś znakiem zodiaku

Zdjęcie Które znaki zodiaku są kompatybilne w łóżku? Astrolodzy nie mają wątpliwości / 123RF/PICSEL

Jeśli nie jesteśmy pewni, jakim znakiem zodiaku w horoskopie jesteśmy, najłatwiej możemy sprawdzić to, spoglądając poniżej. Wystarczy znać swoją datę urodzenia.

Baran (21 marca -19 kwietnia)

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Waga (23 września - 22 października)

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Koziorożec (22 grudnia -19 stycznia)

Wodnik (20 stycznia -18 lutego)

Ryby (19 lutego - 20 marca)



