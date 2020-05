12 cytrynowych trików

Pomysły na wykorzystanie cytryny w kuchni można mnożyć w nieskończoność. Aby ułatwić sobie pracę podczas przygotowywania różnych pyszności, warto poznać kilkanaście ciekawych patentów.

- Sok cytrynowy wykorzystujemy przy okazji różnych eksperymentów kulinarnych. Chcąc pozyskać go jak najwięcej włóżmy cytrynę na kilkanaście minut do bardzo ciepłej/gorącej wody (ale nie do wrzątku!). Innym sposobem, by dosłownie wycisnąć z niej jak najwięcej, jest poprzedzenie wyciskania ugniataniem jej lub kilkakrotnym turlaniem po blacie (z jednoczesnym lekkim dociskaniem do powierzchni stołu). Najbardziej soczyste będą cytryny zerwane w Europie (nie przebyły tak długiej drogi jak te, które przywędrowały z innych zakątków świata).



- Cytrynowy sok sprawi też, że niektóre skropione nim produkty nie ściemnieją i dłużej zachowają atrakcyjny wygląd. Odnosi się to do oczyszczonych grzybów, startego na sałatkę selera, jabłka, obranych i pokrojonych bananów oraz gruszek.

- Połączenie smażonej ryby z cytryną nie ma sobie równych! Ryba otrzymuje wówczas dodatkowe walory smakowe, pozbywamy się charakterystycznego morskiego lub rzecznego "posmaku". Jeśli skropimy ją przed smażeniem zyskamy dodatkowy bonus - rybne porcje nie będą się rozpadać podczas obróbki, zwłaszcza, gdy będziemy je obracać.

- Jeśli natrzemy sokiem także mięso stanie się miękkie (i będzie nieco bardziej aromatyczne), niezależnie od tego, czy będziemy je smażyć, piec czy gotować. Mięso z kurczaka dzięki temu zabiegowi zachowa swoją charakterystyczną wilgotność i delikatny smak.

- Aby skorupki jajek nie popękały podczas gotowania, możemy do wody dodać odrobinę soku z cytryny. Dzięki temu unikniemy wypłynięcia białka z jajka, które już zostało lekko uszkodzone.

- Ostry smak cebuli zazwyczaj nie odpowiada dzieciom oraz osobom o wrażliwszym podniebieniu. Jednak i na to jest rada - wystarczy, że pokroimy cebulę (np. w piórka) i skropimy ją sokiem z cytryny.

- Dwie łyżki soku z cytryny dodane do wody, w której gotuje się ryż sprawią, że ziarenka nie będą się sklejać i zyskają ładny, biały kolor.

- Odrobinę cytrynowego soku warto dodać również do wody, w której gotujemy warzywa. Dzięki temu np. buraki czy cebula zachowają kolory, a stare ziemniaki czy kalafiory nie będą ciemniały.

- Deska do krojenia (zwłaszcza drewniana lub plastikowa) łatwo absorbuje różne nieatrakcyjne zapachy, jak ten cebulowy, czosnkowy czy rybny. Chcąc pozbyć się ich skutecznie, powinniśmy przetrzeć deseczkę plastrem cytryny.

- Sok z cytryny pomoże w odświeżaniu nieco już przywiędniętych sałat - w tym celu zanurzymy je w wodzie z dodatkiem wyciśniętego soku.

- Dyskomfort spowodowany wzdęciami czy zaparciami złagodzimy wypijając szklankę ciepłej, przegotowanej wody z dodatkiem soku z cytryny.

- Kłopotom trawiennym zapobiegnie też cytrynowa lemoniada - Do przygotowania napoju potrzebujemy czterech składników. W pierwszej kolejności szykujemy przegotowaną wodę - gdy lekko przestygnie dodajemy do niej dwie łyżki płynnego miodu, mieszamy, uzupełniamy całość czterema łyżkami suszonych kwiatów lawendy. Odstawiamy napój na kwadrans (w tym czasie wyciskamy sok z dwóch cytryn), następnie odcedzamy i łączymy z cytrynowym sokiem. Zostawiamy do ostygnięcia, możemy go też później schłodzić (według upodobań).