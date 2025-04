Czym jest mączka bazaltowa i co zawiera?

Mączka bazaltowa to zmielona na drobny pył skała bazaltowa (magmowa). Pomysł jej wykorzystywania zrodził się z obserwacji - odkryto, że skała magmowa, która powstaje w wyniku zastygnięcia lawy wulkanicznej intensywnie użyźnia glebę. Nic dziwnego - bazalt może poszczycić się imponującym składem, znajdziemy w nim m.in.: krzem, magnez, wapń, żelazo, potas, sód, mangan, miedź oraz cynk.

Mączka bazaltowa jest polecana do używania przez osoby początkujące w kwestiach ogrodniczych. Jest prosta w stosowaniu i nie można jej "przedawkować" - nie zaburza naturalnej równowagi gleby. Idealnie nadaje się do nawożenia roślin prefereujących zasadowe pH podłoża. Poprawia strukturę gleby, chroni przed nadmierną utratą wody, a przede wszystkim skutecznie użyźnia. Mączkę bazaltową można stosować przez cały okres wegetacyjny. Warto zmieszać ją z ziemią podczas sadzenia roślin. Zabieg nawożenia można powtarzać regularnie - niewielką ilość mączki najlepiej rozsypać na wierzchu gleby i lekko wymieszać, a następnie podlać rośliny, by składniki mineralne przedostały się w głąb ziemi.