Zimorodek - co to za ptak i jak wygląda?

Zimorodek zwyczajny to niewielki ptak z rodziny zimorodkowatych, który występuje w niemal całej Europie, także w Polsce. Długość jego ciała nie przekracza zazwyczaj 17 centymetrów, a masa wynosi około 40 gramów. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, jest niezwykle charakterystyczny i łatwy do rozpoznania dzięki jaskrawemu, kontrastowemu ubarwieniu - intensywnie niebieski grzbiet i skrzydła, pomarańczowy brzuch i białe akcenty sprawiają, że wyróżnia się na tle otoczenia.

Jest ptakiem bardzo terytorialnym. Zamieszkuje okolice czystych, wolno płynących rzek, potoków oraz jezior o stromych, naturalnych brzegach. Te warunki są niezbędne do budowy nor lęgowych, które zimorodek kopie w skarpach, często nawet na głębokość do jednego metra.