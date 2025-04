Wbrew pozorom - naprawdę nie! Nie musisz mieć wędzarni w ogrodzie ani specjalistycznych sprzętów jak w rzeźnickiej pracowni. Wszystko, czego potrzebujesz, najprawdopodobniej masz już w domu. A jeśli nie - to są to rzeczy, które bez problemu kupisz w markecie lub zamówisz online.

Rękaw do pieczenia lub naczynie żaroodporne z pokrywką - idealne do pieczenia mięsa w piekarniku. Zapewnia miękkość i zatrzymanie soków.

Lodówka - do marynowania mięsa. Minimum 12 godzin, ale im dłużej (nawet do 48 h), tym lepiej. W tym czasie mięso „naciąga” przyprawami i staje się bardziej aromatyczne.

Najlepiej sprawdza się pierś z indyka, bo to chude mięso,pełne białka i bardzo wdzięczne do przyprawiania. Wędlina z indyka to też świetna opcja dla dzieci - delikatna, soczysta, a przy tym zdrowa. W sam raz do świątecznych śniadań, ale też jako dodatek do codziennych kanapek czy lunchboxów.