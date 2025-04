Utrzymanie odpowiedniej temperatury w kabinie samolotu to złożony proces, zależny od wielu czynników technicznych i operacyjnych. Gdy samolot stoi jeszcze przy terminalu, do jego kadłuba podłączane są zewnętrzne systemy klimatyzacyjne, które odpowiadają za cyrkulację powietrza i chłodzenie wnętrza maszyny. Te urządzenia, często widoczne w formie dużych, żółtych rur, dostarczają powietrze do środka samolotu, zanim uruchomione zostaną silniki.