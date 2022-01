5 stycznia to wyjątkowo słodka data. Tego dnia obchodzimy Dzień Bitej Śmietany - dzień w którym niezaprzeczalnie należy urozmaicić swój deser właśnie nią. Święto ustanowiono na cześć urodzin Aarona S. "Bunny" Lapina, który w 1948 roku wynalazł słynną Reddi-wip, czyli bitą śmietanę w sprayu.

Pierwsze przekazy o stworzeniu bitej śmietany pochodzą jednak z o wiele wcześniejszego okresu. Dotyczą one balu na dworze Ludwika XIV w 1671 roku. Znana mogła być jednak jeszcze dawniej.

Dzień Bitej Śmietany: domowy przepis

Bita śmietana to deser, któremu trudno się oprzeć. Szczególnie 5 stycznia nie możemy z niego zrezygnować. By ją skonsumować możemy wybrać jedną z trzech opcji. Niezaprzeczalnie najłatwiejszymi rozwiązaniami jest zakup gotowego produktu w sprayu lub proszku, który wystarczy dosypać do mleka i ubić.

W Święto Bitej Śmietany zrezygnujmy jednak z jej sklepowych zamienników. Pyszną, domową bitą śmietanę otrzymamy dzięki zmiksowaniu tłustej śmietanki - 30 lub 36 proc. z cukrem pudrem. Istnieje kilka reguł, których należy przestrzegać, aby deser wyszedł taki, jak tego oczekujemy.

Dzień Bitej Śmietany: co zrobić, żeby wyszła idealna?

Przede wszystkim śmietanka, którą wykorzystamy do przygotowania bitej śmietany powinna być zimna. Przed użyciem należy więc przez kilka godzin przechowywać ją w lodówce. Następnie umieszczamy śmietankę w misce i miksujemy mikserem - początkowo na niskich obrotach, systematycznie je zwiększając. Uwaga, śmietanka może pryskać na boki! To jednak zupełnie normalne. Już po chwili problem zniknie.

Śmietankę ubijamy do momentu, aż będzie sztywna. Jak to sprawdzić? Najprostszym sposobem jest przechylenie naczynia. Bita śmietana powinna pozostać na miejscu, nawet po przewróceniu miski. Proces ubijania potrwa jednak od kilku, do nawet kilkunastu minut. Na samym końcu do śmietanki dodajemy cukier puder.

Podczas przygotowania domowej bitej śmietany trzeba zachować czujność! Jeśli wydaje nam się, że deser jest już gotowy, nie należy przedłużać procesu ubijania. W przeciwnym wypadku możemy ją zwarzyć!

