Aksamitna konsystencja i doskonały, mleczny smak. Tak zrobisz domowe masło

Smarujemy nim pieczywo, dodajemy do sosów, by nadać im aksamitnej konsystencji, używamy podczas przygotowania różnego rodzaju ciast i deserów. Masło, bo rzecz jasna, o nim mowa, to jeden z tych artykułów spożywczych, po który sięgamy nader często. A czy masło z powodzeniem możemy zrobić w zaciszu własnego domu?